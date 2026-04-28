रुबीना दिलैक ने मालदीव में पति और बेटियों संग बिताया क्वालिटी टाइम, बिकिनी पहन पूल में किया चिल

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रुबीना दिलैक ने मालदीव में किया एंजॉय टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज के साथ ही अपने जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. रुबीना दिलैक इन दिनों मालदीव में वेकेशन पर हैं और उनके साथ पति अभिनव शुक्ला और दोनों बेटियां हैं. वह अपने वेकेशन की झलक लगातार सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं. रुबीना दिलैक ने एक बार फिर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह पति और बेटियों के साथ पूल में एंजॉय करते नजर आ रही हैं. उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.

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रुबीना दिलैक ने शेयर की तस्वीरें रुबीना दिलैक ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मालदीव वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं. रुबीना दिलैक की ये लेटेस्ट फोटोज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आ रही हैं.

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रुबीना दिलैक ने पति संग बिताया क्वालिटी टाइम रुबीना दिलैक की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वह अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ पूल में एंजॉय करते दिख रही हैं. रुबीना दिलैक ने बिकिनी पहनी हुई है तो उनके पति शॉर्ट्स में नजर आए.

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रुबीना दिलैक की तस्वीरें वायरल रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला ने पूल में खाने-पीने का भी लुत्फ उठाया. रुबीना दिलैक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उनका बिकिनी लुक लोगों को पसंद आ रहा है.

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रुबीना दिलैक की अदाओं पर टिकीं फैंस की निगाहें रुबीना दिलैक की हर तस्वीर में उनके ग्लैमरस अवतार पर फैंस की निगाहें टिक गईं. रुबीना दिलैक ये कातिलना अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस घायल हो हो रहे हैं.

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रुबीना दिलैक लगातार दिखा रहीं वेकेशन की झलक रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के साथ कुछ लोग और भी नजर आए. इन लोगों ने भी मालदीव वेकेशन के दौरान जमकर एंजॉय किया है. एक्ट्रेस ने इससे पहले भी अपनी फोटोज शेयर की थीं.

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रुबीना दिलैक की बेटियों ने जीता दिल रुबीना दिलैक अपनी बेटियों के साथ नजर आईं. दोनों बच्चियों का क्यूट अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. बता दें कि रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के दो जुड़वा बेटियां हैं.

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