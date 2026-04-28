रुबीना दिलैक ने मालदीव में पति और बेटियों संग बिताया क्वालिटी टाइम, बिकिनी पहन पूल में किया चिल

रुबीना दिलैक ने मालदीव में किया एंजॉय
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज के साथ ही अपने जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. रुबीना दिलैक इन दिनों मालदीव में वेकेशन पर हैं और उनके साथ पति अभिनव शुक्ला और दोनों बेटियां हैं. वह अपने वेकेशन की झलक लगातार सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं. रुबीना दिलैक ने एक बार फिर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह पति और बेटियों के साथ पूल में एंजॉय करते नजर आ रही हैं. उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.