'कही बच्चे इस्लाम से दूर...', अमृता सिंह से तलाक के बाद Saif Ali Khan को था किस बात का डर, क्या आज हुआ खत्म?

1/8





सैफ अली खान को इस बात का था डर Saif Ali Khan Throwback Interview: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी निजी जिंदगी की वजह से कई बार चर्चा में रहे हैं. उनकी पहली शादी अमृति सिंह से हुई. दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और फिर तलाक भी ले लिया, लेकिन अमृति सिंह से तलाक के बाद सैफ को अपने बच्चों की काफी ज्यादा टेंशन थी और इस बात का खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था. वो पुराना इंटरव्यू आज के समय में एक बार फिर वायरल हो रहा है, जिसमें सैफ ने अपने डर की वजह बताई थी. आइए आपको बताते हैं कि सैफ अली खान ने क्या कहा था?

2/8





सैफ अली खान के बच्चे सैफ अली खान ने खुद से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से साल 1991 में शादी रचाई थी और फिर दोनों ने साल 2004 में तलाक ले लिया. सैफ और अमृता दो बच्चे बेटी सारा अली खान और बेटे इब्राहिम अली खान के माता-पिता बने. तलाक के बाद सैफ को इन्हीं दोनों बच्चों को लेकर एक बात की टेंशन थी.

3/8





सैफ अली खान को लगता था बच्चों की परवरिश का डर साल 2005 में सैफ अली खान ने द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपने डर का खुलासा किया था. ये इंटरव्यू तलाक के कुछ समय बाद ही सामने आया था. इसमें सैफ ने कहा था कि उन्हें डर लगता है कि उनके बच्चे कहीं उनके खिलाफ न हो जाए या फिर उन्हें उनकी असली पहचान से दूर न कर दिया जाए.

Advertisement

4/8





सैफ अली खान को तलाक के बाद था ये डर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि सैफ ने अपने दूसरे इंटरव्यू में भी इसी बात का जिक्र किया था और तब एक्टर ने कहा था कि उनके बच्चों पर अमृता के परिवार का ज्यादा असर है.

5/8





क्या सैफ अली खान के बच्चों को नहीं मिली नवाबी तहजीब सैफ अली खान ने कहा था कि उन्हें इसी वजह से काफी ज्यादा डर लगता है कि कहीं सारा और इब्राहिम पटौदी खानदान, नवाबी तहजीब और इस्लामी परंपराओं के बारे में शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैफ अपने बच्चों को सिर्फ इस्लामिक परंपरा ही नहीं सिखाना चाहते थे.

6/8





बच्चों को क्या सीखाना चाहते थे सैफ अली खान दावा है कि सैफ अपने बच्चों को दोनों धर्म के बारे में बताना चाहते थे. उनका कहना था कि बच्चों को हर चीज देखने, समझने और सम्मान करने का मौका मिलने चाहिए. आज के समय में सैफ का ये डर निकल गया है. सारा और इब्राहिम अपनी परवरिश की वजह से ही चर्चा में रहते हैं.

Advertisement

7/8





कैसी है सैफ अली खान की बेटी सारा की परवरिश बता दें कि सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान दोनों धर्म को बहुत ही शानदार अंदाज में फॉलो करती हैं. सारा मंदिर और दरगाह दोनों स्थान पर अपना सिर झुकाती हैं. एक्ट्रेस अक्सर मंदिरों की फोटो शेयर कर ट्रोल हो चुकी हैं लेकिन वह इन चीजों को नजरअंदाज करती हैं.

8/8



