'कही बच्चे इस्लाम से दूर...', अमृता सिंह से तलाक के बाद Saif Ali Khan को था किस बात का डर, क्या आज हुआ खत्म?

सैफ अली खान को इस बात का था डर
Saif Ali Khan Throwback Interview: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी निजी जिंदगी की वजह से कई बार चर्चा में रहे हैं. उनकी पहली शादी अमृति सिंह से हुई. दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और फिर तलाक भी ले लिया, लेकिन अमृति सिंह से तलाक के बाद सैफ को अपने बच्चों की काफी ज्यादा टेंशन थी और इस बात का खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था. वो पुराना इंटरव्यू आज के समय में एक बार फिर वायरल हो रहा है, जिसमें सैफ ने अपने डर की वजह बताई थी. आइए आपको बताते हैं कि सैफ अली खान ने क्या कहा था?