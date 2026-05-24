नानी-परनानी थीं तवायफ, मां ने फिल्मों में कमाया नाम, इस एक्ट्रेस की फैमिली की कहानी हिला देगी दिमाग

एक्ट्रेस की फैमिली में थीं तवायफ

इंडियन सिनेमा से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, जिनकी अक्सर चर्चा होती है. फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई एक्ट्रेस का रिश्ता तवायफ के परिवार से भी रहा है. 70 के दशक की एक एक्ट्रेस है, जिनकी फैमिली में कई महिलाओं ने तवायफ बनकर जिंदगी जी है. हालांकि, इस हसीना की मां मायानगरी यानी मुंबई आकर फिल्मों में करियर बनाया और छा गईं. इस तरह से इस एक्ट्रेस की नानी और परनानी की तरह उसकी मां को तवायफ वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ी. आए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है और इसकी नानी और परनानी के साथ ही मां की कहानी क्या है.