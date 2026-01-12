53 साल की उम्र में भी हैं कुंवारी, अमीर इतनी कि कई पीढ़ियां बैठकर खाएं, जानें एक्ट्रेस की नेटवर्थ

एक्ट्रेस ने मेहनत से कमाया काफी नाम

टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत से काफी नाम कमाया है. इसके साथ ही काफी पैसा कमाया है लेकिन शादी नहीं की है. ये एक्ट्रेस 53 साल की उम्र में भी कुंवारी है. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि 12 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने वाली साक्षी तंवर है. उन्होंने करीब 3 दशक के करियर में छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर काफी काम किया है. एक्ट्रेस ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपने तमाम चाहने वाले फैंस का दिल जीता है. आइए जानते हैं कि साक्षी तंवर की नेटवर्थ कितनी है.