सलमान खान की एक्ट्रेस ने किया हैरान करने वाला खुलासा, बताया- 'शूटिंग सेट पर कपड़े उतरवा देते थे प्रोड्यूसर'

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया इतनी चमकदार दिखती है कि लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है. इस दुनिया के सितारे लोगों के आदर्श होते हैं और वह उनके जैसा बनना चाहते हैं. लेकिन कभी-कभी इस चमकती दुनिया से कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट सामने आते हैं जो इसे धुंधला कर देते हैं. अक्सर देखा जाता है कि एक्ट्रेसेस खुद से कास्टिंग काउच से लेकर सीन में हेराफेरी की बात करती नजर आती हैं. आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस का अनुभव बताएंगे, जिसने काफी हैरान करने वाला खुलासा किया था. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है और उसने क्या बताया था.
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जरीन खान का करियर खास नहीं रहा
बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस जरीन खान का करियर कुछ खास नहीं रहा है. हालांकि, वह काफी चर्चा में रही हैं. जरीन खान को एक्ट्रेस कटरीना कैफ का हमशक्ल बताया जाता है.
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जरीन खान ने साल 2010 में किया डेब्यू
जरीन खान ने साल 2010 में सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म 'वीर' से डेब्यू किया था. इसके बाद जरीन खान ने 'हाउसफुल 2', 'हेटी स्टोरी 3', 'अक्सर 2', '1921' जैसी मूवीज में काम किया है.
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जरीन खान ने कई मूवीज में किया आइटम नंबर
जरीन खान ने दूसरी भाषाओं में फिल्मों में किया है. इसके अलावा वह कई फिल्मों में आइटम डांस नंबर करते दिखीं. जरीन खान आखिरी बार साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' में दिखाई दी थीं.
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जरीन खान ने बताया अपना खराब अनुभव
जरीन खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके इंडस्ट्री में कुछ अनुभव काफी ज्यादा खराब रहे हैं. जरीन खान ने बताय था कि फिल्मों में बोल्ड सीन करने के बाद लोग उन्हें अलग नजर से देखते थे. जरीन खान के मुताबिक, उनकी इमेज के आधार उन्हें टाइपकास्ट किया गया था. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट भी बदली गई और जबरदस्ती बोल्ड सीन जोड़ दिए गए.
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जरीन खान से सेट पर उतरवाए कपड़े
जरीन खान ने बताया वह हर रोल करने में सहज थीं लेकिन जब उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई तो उन्होंने असहज महसूस किया. उनके बारे में गलत धाराणाएं से बनाने से करियर पर असर पड़ा. जरीन खान ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ और बताया जाता था लेकिन जब शूटिंग की बात आती तो सेट पर कपड़े उतरवाए जाते हैं. जरीन खान ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई.
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जरीन खान की स्क्रिप्ट में कर दिया बदलाव
जरीन खान ने आगे बताया कि फिल्म 'हेट स्टोरी 3' में बोल्ड सीन करने के बाद नीची नजरों से देखते थे. उनको लेकर लोगों का कहना था कि एक्टिंग अच्छी नहीं है तो कपड़े उतारने वाले सीन कर रही है. जरीन खान ने बताया कि फिल्म 'अक्सर 2' की कहानी को थ्रिलर ड्रामा बताया गया था लेकिन शूटिंग सेट पर जाने पर स्क्रिप्ट बदल दी गई. उन्हें हर दिन बोल्ड और किसिंग सीन करने के लिए दिए गए.
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जरीन खान हो जाती थीं इमोशनल
जरीन खान ने आखिर में बताया कि वह सेट पर इस बात नाखुश थीं कि उन्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा गया था. वह इमोशनल हो गई थी. उन्होंने कहा कि ऐसे सीन करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन पिछली फिल्म देखने के बाद जानबूझकर ऐसे सीन डालना सही नहीं था. उन्हें प्रोड्यूसर ऐसे सीन करने के लिए मजबूर करता था और इस बात दुख से उन्हें दुख होता था. उन्होंने जब ऐसे सीन करने से मना किया तो एक्टिंग ना आने की अफवाह फैलाकर उनके करियर को बर्बाद कर दिया.