शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी सलमान खान की ये एक्स गर्लफ्रेंड

बॉलीवुड की बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिनको प्यार करने की सजा मिली. किसी पर घर तोड़ने के आरोप लगे तो कोई शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई. आज भी हम बॉलीवुड की एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. इस अदाकारा ने किसी जमाने में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को डेट किया है. सलमान खान से अलग होने के बाद इस अदाकारा ने अपना अलग घर बसा लिया. हालांकि शादी करने से पहले इस अदाकारा को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. माना जाता है कि शादी से पहले ही ये हसीना मां बनने वाली थी. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि संगीता बिजलानी हैं, जो कि आज अपना जन्मदिन मना रही हैं.