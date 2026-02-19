'हम अंग्रेजों के जमाने के...' Salman Khan के दादा से जुड़ा वो राज जिसे सुनकर लगेगा आपको सदमा

1/8





Salman Khan के दादा से जुड़ा वो राज जिसे सुनकर लगेगा आपको सदमा हर किसी को पता है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के पिता कौन हैं? सलीम खान को बॉलीवुड का हर चाहने वाला जानता है. हालांकि किसी को ये नहीं पता कि सलमान खान के दावा कौन हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान के दादा अपने जमाने में पुलिस में काम किया करते थे. कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान के दादा अंग्रेजों के जमाने के जेल न सही लेकिन पुलिसवाले हुआ करते थे. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सलमान खान के दादा आखिर कौन हैं? सलमान खान के दादा के बारे में जानकर आपको सदमा लगने वाला है.

हम अंग्रेजों के जमाने के पुलिसवाले थे Salman Khan के दादा अब्दुल रशीद खान इंडियन इम्पीरियल पुलिस में काम करते थे. उस दौर में इंडियन इम्पीरियल पुलिस में काम करने अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी.

पूरे इंदौर पर चलता था Salman Khan के दादा का राज उस जमाने में वो तरक्की करते करते इंदौर के डीआईजी बन गए. पूरे शहर पर अब्दुल रशीद खान का राज चलता था. वहीं अब्दुल रशीद खान के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की कैवेलरी (घुड़सवार सेना) में सेवारत थे.

इंडिया के रहने वाले नहीं थे Salman Khan के दादा आपको बता दें कि सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान इंडिया के रहने वाले नहीं थे. अब्दुल रशीद खान अफगानिस्तान में रहा करते थे. 1800 के दशक में अब्दुल रशीद खान ने इंडिया की तरफ रुख कर लिया था. वो स्वात वैली के मलाकंद के रहने वाले थे.

इस जनजाति से ताल्लुख रखते थे Salman Khan के दादा सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान एक अलाकोजई पश्तून थे. हालांकि आज के समय में सलीम खान के परिवार में सभी धर्म के लोग आप मिल जाएंगे. हाल ही में सलमान की कार मे गणपति नजर आए थे.

14 साल की उम्र में सलीम खान ने खो दिए थे अपने पिता आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान ने 14 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था. मां ने 9 साल की उम्र में साथ छोड़ दिया. ऐसे में बड़े भाई बहनों ने सलीम को माता पिता की संपत्ति के जरिए पाला है.

इस एक चीज की तलाश में रहता था पूरा खान परिवार बताया जाता है कि उस दौर में खान परिवार में सरकारी नौकरियों का खूब क्रेज रहता था. खान परिवार का हर शख्स केवल सरकारी नौकरी ही करना चाहता था.

