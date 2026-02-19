'हम अंग्रेजों के जमाने के...' Salman Khan के दादा से जुड़ा वो राज जिसे सुनकर लगेगा आपको सदमा

Salman Khan के दादा से जुड़ा वो राज जिसे सुनकर लगेगा आपको सदमा
हर किसी को पता है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के पिता कौन हैं? सलीम खान को बॉलीवुड का हर चाहने वाला जानता है. हालांकि किसी को ये नहीं पता कि सलमान खान के दावा कौन हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान के दादा अपने जमाने में पुलिस में काम किया करते थे. कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान के दादा अंग्रेजों के जमाने के जेल न सही लेकिन पुलिसवाले हुआ करते थे. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सलमान खान के दादा आखिर कौन हैं? सलमान खान के दादा के बारे में जानकर आपको सदमा लगने वाला है.