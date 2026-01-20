Border को ठुकरा कर करियर की सबसे बड़ी गलती कर बैठे ये एक्टर्स, 29 साल बाद भी होता होगा पछतावा!

1/10





फिल्म 'बॉर्डर' को इन स्टार्स ने किया था रिजेक्ट फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. साल 2026 की मच-अवेटेड मूवी पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. फिल्म ने एडवांस बुकिंग शुरू होते ही धमाकेदार कमाई करना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि ये फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज होने से पहले आपको बताते हैं कि साल डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' को किन स्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था. यहां पर दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड है.

आमिर खान आमिर खान को फिल्म 'बॉर्डर' में लेफ्टिनेंट धर्मवीर का रोल ऑफर किया था. लेकिन उन्होंने इसके लिए हां नहीं किया था क्योंकि वह फिल्म इश्क की शूटिंग कर रहे थे. फिल्म में इस रोल को अक्षय खन्ना ने किया था

सलमान खान फिल्म 'बॉर्डर' में सलमान खान को भी लेफ्टिनेंट धर्मवीर का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया था. बताया जाता है एक्टर ऐसा सीरियस रोल नहीं करना चाहते थे.

अजय देवगन अजय देवगन भी फिल्म 'बॉर्डर' में रोल ऑफर किया गया थे लेकिन उन्होंने नहीं की. अजय देवगन मल्टी-स्टारर फिल्म 'बॉर्डर' करना करना नहीं चाहते थे.

संजय दत्त फिल्म 'बॉर्डर' में जैकी श्रॉफ ने विंग कमांडर एंडी बाजवा का रोल किया था. इसे पहले संजय दत्त को ऑफर किया गया था. लेकिन संजय दत्त के केस में फंसने में वह ये रोल नहीं कर पाए.

सैफ अली खान सैफ अली खान को 'बॉर्डर' के लिए अप्रोच किया गया था. उन्हें भी लेफ्टिवेंट धर्मवीर का रोल ऑफर किया गया था लेकिन सैफ अली खान ने इससे मना कर दिया था.

अनिल कपूर फिल्म 'बॉर्डर' में अनिल कपूर का एक रोल के लिए संपर्क किया गया था लेकिन वह नहीं कर पाए. वह अपनी फिल्म विरासत की शूटिंग कर रहे थे.

अरमान कोहली एक्टर अरमान कोहली को फिल्म 'बॉर्डर' हुई थी और उन्हें भैरों सिंह राठौड़ का रोल करना था. फिर फिल्म इस किरदार को सुनील शेट्टी ने निभाया था.

मामिक सिंह फिल्म 'बॉर्डर' में मामिक सिंह को नायब सूबेदार मथुरा दास का रोल ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने डायरेक्टर पर सही व्यवहार ना करने का आरोप लगाया था. वह फिल्म से अलग हो गए थे. इसके बाद ये रोल सुदेश बेरी ने किया था.

