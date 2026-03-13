Sooraj Barjatya की बेटी ईशा के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा? इन सितारों से सजी ये शाम, दिखा शाही अंदाज

Sooraj Barjatya की बेटी ईशा के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा?
Eesha Barjatya Wedding Reception Photos: मशहूर फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या (Sooraj Barjatya) की बेटी ईशा बड़जात्या का वेडिंग रिसेप्शन मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट (जुहू) में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर न्यूअली मैरिड कपल को आशीर्वाद देने के लिए बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां इस पार्टी में पहुंचीं, जिससे पूरी शाम सितारों से जगमगा उठी. रानी मुखर्जी से लेकर आमिर खान (Aamir Khan) और सलमान खान (Salman Khan) तक के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. तो चलिए जानते हैं सूरज बड़जात्या की बेटी के शादी के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा?