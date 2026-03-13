Sooraj Barjatya की बेटी ईशा के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा? इन सितारों से सजी ये शाम, दिखा शाही अंदाज

1/9





Sooraj Barjatya की बेटी ईशा के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा? Eesha Barjatya Wedding Reception Photos: मशहूर फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या (Sooraj Barjatya) की बेटी ईशा बड़जात्या का वेडिंग रिसेप्शन मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट (जुहू) में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर न्यूअली मैरिड कपल को आशीर्वाद देने के लिए बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां इस पार्टी में पहुंचीं, जिससे पूरी शाम सितारों से जगमगा उठी. रानी मुखर्जी से लेकर आमिर खान (Aamir Khan) और सलमान खान (Salman Khan) तक के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. तो चलिए जानते हैं सूरज बड़जात्या की बेटी के शादी के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा?

2/9





बेटे के साथ पहुंचे आमिर खान ईशा बड़जात्या की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में चार चांद लगाने के लिए आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान (Aamir Khan & Son Junaid Khan) के साथ पहुंचे. इस दौरान आमिर को ब्लू सूट में देखा गया, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे थे, वहीं जुनैद ने ट्रेडिशनल बंदगला पहनकर देसी लुक से लाइमलाइट चुराई.

3/9





सलमान खान ने मारी धमाकेदार एंट्री सूरज बड़जात्या के फेवरेट हीरो और बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान (Salman Khan) ने ईशा के रिसेप्शन पार्टी में धमाकेदार एंट्री मारी. सलमान को पार्टी में ऑल ब्लू सूट और ब्लैक टाई के साथ देखा गया, जिसमें वो बेहद डैशिंग नजर आ रहे थे.

Advertisement

4/9





सादगी में लूटा दिल इस रिसेप्शन पार्टी में रानी मुखर्जी (Rani Mukherji) भी पहुंची थी, उन्होंने गोल्डन और पिस्ता कलर के सलवार सूट पहना था, जिसमें उनकी सादगी के साथ खूबसूरत निखरकर आ रही थी. रानी ने अपने सिंपल लुक से ही सबका दिल जीत लिया. उन्होंने अपने लुक को पोटली बैग और झुमकों के साथ पूरा किया था.

5/9





पिता के साथ पहुंचे विक्की कौशल विक्की कौशल अपने पिता और मशहूर एक्शन डायरेक्टर शाम कौशल (Vicky Kaushal & Father Sham Kaushal) के साथ रिसेप्शन में पहुंचे. विक्की ग्रे सूट में काफी शार्प लग रहे थे, वहीं उनके पिता ब्लैक आउटफिट में नजर आए. दोनों ने कैमरों के सामने साथ में पोज दिए.

6/9





पार्टी में मिले दो पुराने दोस्त सूरज बड़जात्या के बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में दो पुराने दोस्त अनिल कपूर और अनुपम खेर (Anil Kapoor & Anupam Kher) एक साथ नजर आए. अनुपम जहां व्हाइट रंग के एथनिक लुक में बेहद क्लासी लग रहे थे, वहीं अनिल कपूर ने फ्लोरल कुर्ता और ब्लैक पजामा पहना था, जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे थे.

Advertisement

7/9





स्टाइलिश लुक से नीना गुप्ता ने फिर लगाई आग बॉलीवुड की पार्टियों में अपने लुक से सारी लाइमलाइट लूटने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) भी इस पार्टी में शामिल हुईं. ईशा बड़जात्या के रिसेप्शन पार्टी में नीना को पीच और ग्रीन कलर की साड़ी में देखा गया, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश लग रही थीं. उन्होंने ग्रीन चूड़ियों और गॉगल्स के साथ अपने लुक को एक अलग ही स्वैग दिया.

8/9





ऑल ब्लैक लुक में शान ने लूटी महफिल इस पार्टी में मशहूर सिंगर शान (Shaan) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सिंगर को ऑल ब्लैक लुक में देखा गया. उनकी ग्लिटरी ब्लेजर और चमकते जूतों ने रिसेप्शन की रौनक बढ़ा दी.

9/9



