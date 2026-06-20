Samantha Ruth Prabhu और Raj Nidimoru की नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क! पति-पत्नी में कौन है असली 'मनी मैगनेट'?

नेटवर्थ की रेस में कौन है आगे?
अगर सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू की संपत्ति की तुलना करें, तो सामंथा पिछले 16 सालों से लगातार एक्टिंग, मॉडलिंग और ब्रांड्स के जरिए एक्टिव हैं, जिसकी वजह से उनकी 110 करोड़ से 120 करोड़ रुपए के बीच है. वहीं, राज निदिमोरू एक डायरेक्टर-प्रोड्यूसर के तौर पर पर्दे के पीछे रहकर मोटी कमाई करते हैं. उनकी नेटवर्थ (Raj Nidimoru Net Worth) 85 से 89 करोड़ रुपए है. कुल मिलाकर इस पावर कपल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी और इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू के मामले में सामंथा फिलहाल थोड़ी आगे हैं और उनके पति और उनकी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है.