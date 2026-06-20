Samantha Ruth Prabhu और Raj Nidimoru की नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क! पति-पत्नी में कौन है असली 'मनी मैगनेट'?

Samantha Ruth Prabhu और Raj Nidimoru की नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क!

Samantha Ruth Prabhu vs Raj Nidimoru: साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने 3 साल के ब्रेक के बाद 'मां इंति बंगारम' से पर्दे पर वापसी की है. एक्ट्रेस की ये फिल्म 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कहा जा रहा है कि, एक्ट्रेस ने इस मूवी के लिए मेकर्स से अच्छी-खासी रकम वसूल की है. ऐसे में अब लोग सामंथा रुथ प्रभु की नेटवर्थ पर चर्चा कर रहे हैं साथ ही एक्ट्रेस की संपत्ति की तुलना उनके पति राज निदिमोरू से भी कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि, कमाई के मामले में पति-पत्नी में से कौन किसपर भारी है?