श्रेयस अय्यर की दीवानी है ये एक्ट्रेस, खुद को बताया था वर्जिन

एक्ट्रेस ने अपनी लवलाइफ पर की बात

टीवी इंडस्ट्री और साउथ सिनेमा में काम करने वाली एक्ट्रेस सना मकबूल ने 'बिग बॉस ओटीटी' का सीजन 3 अपने नाम किया था. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैमरस झलक दिखाती रहती हैं. फिलहाल, सना मकबूल इन दिनों किसी और कारण से ही चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, उन्होंने हाल ही में कहा कि वह क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को पसंद करती हैं और उनके साथ डेट पर जाना चाहती हैं. इसके अलावा सना मकबूल का वर्जिन होने वाला बयान भी काफी छाया हुआ है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था.