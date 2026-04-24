जेल में कैसे पीसते हैं चक्की... जब तिहाड़ जेल में हुई इस एक्ट्रेस की दुर्गति, दास्तान सुनकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे

जब तिहाड़ जेल में हुई इस एक्ट्रेस की दुर्गति
एक बहुत मशहूर कहावत है कि जेल में चक्की पीसी जाती है. लोग ये कहावत बोल तो देते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि असल में जेल में चक्की पीसना होता क्या है. हाल ही में बॉलीवुड और साउथ की एक अदाकारा ने इस बात का खुलासा किया है. कुछ समय पहले ही ये एक्ट्रेस जेल की हवा खाकर आई है. आने के बाद इस अदाकारा ने जेल के खौफनाक किस्से फैंस को सुनाए हैं. इस एक्ट्रेस का नाम Sandeepa Virk है जो कि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी हैं. चलिए जानते हैं कि Sandeepa Virk ने क्या बयान दिया है.