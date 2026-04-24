जेल में कैसे पीसते हैं चक्की... जब तिहाड़ जेल में हुई इस एक्ट्रेस की दुर्गति, दास्तान सुनकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे

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जब तिहाड़ जेल में हुई इस एक्ट्रेस की दुर्गति एक बहुत मशहूर कहावत है कि जेल में चक्की पीसी जाती है. लोग ये कहावत बोल तो देते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि असल में जेल में चक्की पीसना होता क्या है. हाल ही में बॉलीवुड और साउथ की एक अदाकारा ने इस बात का खुलासा किया है. कुछ समय पहले ही ये एक्ट्रेस जेल की हवा खाकर आई है. आने के बाद इस अदाकारा ने जेल के खौफनाक किस्से फैंस को सुनाए हैं. इस एक्ट्रेस का नाम Sandeepa Virk है जो कि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी हैं. चलिए जानते हैं कि Sandeepa Virk ने क्या बयान दिया है.

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इस वजह से Sandeepa Virk को जाना पड़ा जेल आपको पता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के चलते Sandeepa Virk को जेल जाना पड़ गया था. 4 महीने Sandeepa Virk ने तिहाड़ जेल में ही बिताए हैं.

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Sandeepa Virk ने ब्रेस्ट साइज को लेकर दिया बड़ा बयान Sandeepa Virk ने बताया कि औरतों की चेकिंग होती है. जिका ब्रेस्ट बड़ा होता है उनको ज्यादा चेक किया जाता है कि कहीं कुछ छिपा तो नहीं रखा है.

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Sandeepa Virk के साथ जेल में हुई बद्तमीजी जेल में काटे गए दिनों के बारे में बात करते हुए Sandeepa Virk ने कहा कि उनके साथ जेल में बहुत बुरा हुआ है. उनको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बुरा उनके साथ कुछ और हो सकता है.

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Sandeepa Virk का हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट Sandeepa Virk ने बताया कि उनका जेल जाने से पहले प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाया गया था. अस्पताल में काफी यंग डॉक्टर ने Sandeepa Virk को अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट खुद करने के लिए कहा.

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Sandeepa Virk के साथ जेल में हुई बद्तमीजी जेल में काटे गए दिनों के बारे में बात करते हुए Sandeepa Virk ने कहा कि उनके साथ जेल में बहुत बुरा हुआ है. उनको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बुरा उनके साथ कुछ और हो सकता है.

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औरतों को लेकर Sandeepa Virk का बड़ा बयान Sandeepa Virk ने दावा किया है कि जेल में औरतों को गंदी नजरों से देखा जाता है. उनके साथ बद्सलूकी होती है और वहां पर कोई सिस्टम नहीं होता है.

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