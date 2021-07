Image credit: Google.com

रंगे हाथों गैरकानूनी काम करते हुए पकड़े गए ये 9 सेलेब्स

बॉलीवुड इंडस्ट्री दूर से भले ही काफी लुभावनी लगे लेकिन इससे जुड़े लोगों ने ही इसका असली रूप देखा है। खैर जहां से धुंआ निकलता है वहां पक रही चीज की खुशबू तो हर तरफ बिखर ही जाती है। बाहर से खूबसूरत दिखने वाली ये इंडस्ट्री अपने आप में ही कई गहरे राज छिपाए हुए है। अगर आप बॉलीवुड की दुनिया के सफर पर निकलेंगे तो आपको ‘In Bollywood, All that glitters is not gold’ वाली कहावत तो हर मोड़ पर सही साबित होती हुई नजर आएगी। बॉलीवुड लाइफ की इस रिपोर्ट में आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिन्हें गैरकानूनी काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और कुछ ही मिनट में उनकी सारी इज्जत भी धूल गई।