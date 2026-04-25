डेब्यू मूवी के लिए कटवाने पड़े बाल, इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो 10 साल से है कायम

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एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में पूरे किए 10 साल बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने बीते एक दशक में कई मूवीज में काम किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से फैंस का ध्यान खींचा है. एक्ट्रेस ने हर जॉनर की फिल्में की हैं और लोगों को पसंद आई हैं. सान्या मल्होत्रा को अपनी डेब्यू फिल्म के लिए बाल कटवाने पड़े थे. उनकी पहली फिल्म ने दुनियाभर में कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक नहीं टूटा है. आइए जानते हैं कि सान्या मल्होत्रा ने किस फिल्म से डेब्यू किया था और पहली मूवी ने क्या रिकॉर्ड बनाया था.

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सान्या मल्होत्रा ने फिल्म 'दंगल' से किया डेब्यू एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने साल 2016 में अपने करियर की शुरुआत की थी. सान्या मल्होत्रा ने डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'दंगल' में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था.

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फिल्म 'दंगल' के लिए सान्या मल्होत्रा ने कटवाए बाल सान्या मल्होत्रा ने पहली फिल्म 'दंगल' में रियल लाइफ किरदार बबिता कुमारी किया था. इस किरदार को निभाने के लिए सान्या मल्होत्रा को अपने बाल कटवाने पड़े थे.

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सान्या मल्होत्रा ने किया रेसलर का रोल फिल्म 'दंगल' में सान्या मल्होत्रा रेसलर बनी हैं. उनकी पहली फिल्म रियल लाइफ घटना पर बेस्ड थी. सान्या मल्होत्रा की इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था.

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फिल्म 'दंगल' ने कमाए 2000 करोड़ रुपये सान्या मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म ने 'दंगल' ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिल्म 'दंगल' का ये रिकॉर्ड बीते 10 साल से बना हुआ है.

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सान्या मल्होत्रा ने 24 साल में शुरू किया एक्टिंग करियर सान्या मल्होत्रा ने 24 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर शुरू किया था. उनकी पहली फिल्म 'दंगल' में लीड एक्टर के तौर पर बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान थे.

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फिल्म 'दंगल' ने इन मूवीज में किया काम सान्या मल्होत्रा ने 'सीक्रेट सुपरस्टार', 'बधाई हो', 'कटहल', 'जवान', 'सैम बहादुर', 'बेबी जॉन' जैसी मूवीज में काम किया है. उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई है.

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