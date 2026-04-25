डेब्यू मूवी के लिए कटवाने पड़े बाल, इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो 10 साल से है कायम

एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में पूरे किए 10 साल
बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने बीते एक दशक में कई मूवीज में काम किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से फैंस का ध्यान खींचा है. एक्ट्रेस ने हर जॉनर की फिल्में की हैं और लोगों को पसंद आई हैं. सान्या मल्होत्रा को अपनी डेब्यू फिल्म के लिए बाल कटवाने पड़े थे. उनकी पहली फिल्म ने दुनियाभर में कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक नहीं टूटा है. आइए जानते हैं कि सान्या मल्होत्रा ने किस फिल्म से डेब्यू किया था और पहली मूवी ने क्या रिकॉर्ड बनाया था.