Sapna Choudhary Net Worth: कभी 3 हजार रुपये कमाती थीं सपना चौधरी, अब लग्जरी लाइफ-नेटवर्थ उड़ाएगी होश!

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सपना चौधरी हैं कई करोड़ रुपये की मालकिन मशहूर डांसर सपना चौधरी इन दिनों अपने आठ साल पुराने एक मामले को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, लखनऊ में साल 2018 में एक इवेंट में सपना चौधरी नहीं पहुंची थीं. इस इवेंट के टिकट खरीदने वाले लोगों ने जमकर हंगामा किया था. इसको लेकर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें सपना चौधरी का भी नाम था. इस मामले में लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले से ही जारी किए गए जमानती वारंट को निरस्त कर दिया गया है. हम आपको बताएंगे कि लग्जरी लाइफ जीने वाली सपना चौधरी एक समय काफी संघर्ष भरे दौर से गुजरी हैं.

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सपना चौधरी के बचपन में हो गया था पिता का निधन सपना चौधरी का साल 1990 में जन्म हुआ था. हरियाणा में जन्म लेने वाली सपना चौधरी पुलिस सेवा में जाना चाहती थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सपना चौधरी के बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था.

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सपना चौधरी पर आ गई घर चलाने की जिम्मेदारी 13 साल की सपना चौधरी के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई. सपना चौधरी ने डांस करना शुरुआत की. उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दिनों में 3100 रुपये में स्टेज शो किया.

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सपना चौधरी ने डांसिंग में बनाया करियर सपना चौधरी ने अपने डांसिंग करियर को आगे बढ़ाया और देश की चर्चित डांसर में से एक है. अब वह फिल्मों में डांस करते नजर आती हैं. सपना चौधरी ने अपने के काम के दम काफी अच्छी पहचान बनाई है.

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सपना चौधरी अपने काम की लेती हैं मोटी फीस सपना चौधरी को लेकर बताया जाता है कि अब वह एक स्टेज शो के लिए 25-30 लाख रुपये लेती हैं. सपना चौधरी के डांस को देखने के लिए फैंस उमड़ पड़ते हैं. सपना चौधरी ने अपने काम से अच्छी कमाई की है.

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सपना चौधरी की इतनी है नेटवर्थ सपना चौधरी की नेटवर्थ को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 50 करोड़ रुपये की मालकिन है. वह काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं. सपना चौधरी के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं.

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सपना चौधरी ने साल 2020 में की शादी सपना चौधरी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2020 में वीर साहू के साथ शाद की थी. सपना चौधरी और वीर साहू ने गुपचुप सात फेरे ले लिए थे. डांसर के पति हरियाणवी आर्टिस्ट हैं.

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