Sapna Choudhary Net Worth: कभी 3 हजार रुपये कमाती थीं सपना चौधरी, अब लग्जरी लाइफ-नेटवर्थ उड़ाएगी होश!

सपना चौधरी हैं कई करोड़ रुपये की मालकिन
मशहूर डांसर सपना चौधरी इन दिनों अपने आठ साल पुराने एक मामले को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, लखनऊ में साल 2018 में एक इवेंट में सपना चौधरी नहीं पहुंची थीं. इस इवेंट के टिकट खरीदने वाले लोगों ने जमकर हंगामा किया था. इसको लेकर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें सपना चौधरी का भी नाम था. इस मामले में लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले से ही जारी किए गए जमानती वारंट को निरस्त कर दिया गया है. हम आपको बताएंगे कि लग्जरी लाइफ जीने वाली सपना चौधरी एक समय काफी संघर्ष भरे दौर से गुजरी हैं.