जब TV की इस 'नागिन' की वजह से टूटने वाला है इस कपल का घर, आज दे डाली फैंस को गुड न्यूज

जब TV की इस 'नागिन' की वजह से टूटने वाला है इस कपल का घर टीवी की दुनिया में कपल्स की जोड़ी टूटना और बना आसान है. जरा सी गलतफहमी दूर होते ही सितारे शादी को तलाक तक लेकर पहुंच जाते हैं. आज हम भी एक ऐसे ही कपल के बारे में बात करे वाले हैं. टीवी की एक कपल ऐसा भी है जो कि टीवी की एक नागिन की वजह से आपस में ही भिड़ गया था. खबर आने लगी थीं कि इस कपल के बीच में सब ठीक नहीं है. लोगों ने इस कपल के तलाक तक की बातें शुरू कर दी थीं. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आज भी ये दोनों साथ हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किस कपल के बारे में बात कर रहे हैं.

शो के सेट पर हुआ था सरगुन मेहता और रवि दुबे को प्यार यहां हम बात कर रहे हैं टीवी के जानेमाने कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे के बारे में जिनको जी टीवी के शो करोल बाग की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया था.

शादी के बाद चमकी रवि दुबे की किस्मत कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद सरगुन मेहता और रवि दुबे ने शादी कर ली. शादी होते हीव रवि दुबे को सीरियल जमाई राजा में काम करने का मौका मिला.

रवि दुबे को मिला निया शर्मा संग रोमांस करने का मौका इस शो में रवि दुबे ने टीवी की नागिन निया शर्मा के साथ रोमांस किया था. सीजन 2 में तो रवि दुबे और निया शर्मा ने जमकर लिप लॉक सीन्स दिए थे. बताया जाता है कि इतनी तगड़ी इंटीमेसी की वजह से सरगुन मेहता और रवि दुबे के बीच अनबन शुरू हो गई थी.

जब सरगुन मेहता को लगी मिर्ची बताया जाता है कि सरगुन मेहता रवि दुबे और निया शर्मा को साथ देखकर जलने लगी थीं. इतना ही नहीं रवि दुबे और सरगु मेहता के बीच झगडे़ की खबर भी आने लगी थी.

बाद में सरगुन मेहता ने दी थी सफाई बाद में सरगु मेहता ने इस खबर पर सफाई दी थी. सरगुन मेहता ने दावा किया था कि रवि दुबे और निया शर्मा केवल अच्छे दोस्त हैं और वो दोों को स्क्रीन पर देखना पंसद करती है.

माता पिता बनने वाले हैं सरगुन मेहता और रवि दुबे इस खबर को आए एक जमाना हो चुका है. हालांकि उसके बाद सरगुन मेहता और रवि दुबे के तलाक की खबर कभी सामने आई. हाल ही में सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है.

