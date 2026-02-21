जब TV की इस 'नागिन' की वजह से टूटने वाला है इस कपल का घर, आज दे डाली फैंस को गुड न्यूज

जब TV की इस 'नागिन' की वजह से टूटने वाला है इस कपल का घर
टीवी की दुनिया में कपल्स की जोड़ी टूटना और बना आसान है. जरा सी गलतफहमी दूर होते ही सितारे शादी को तलाक तक लेकर पहुंच जाते हैं. आज हम भी एक ऐसे ही कपल के बारे में बात करे वाले हैं. टीवी की एक कपल ऐसा भी है जो कि टीवी की एक नागिन की वजह से आपस में ही भिड़ गया था. खबर आने लगी थीं कि इस कपल के बीच में सब ठीक नहीं है. लोगों ने इस कपल के तलाक तक की बातें शुरू कर दी थीं. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आज भी ये दोनों साथ हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किस कपल के बारे में बात कर रहे हैं.