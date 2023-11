Shah Ruk Khan ने भी फैमिली संग देखा Ind Vs Aus World Cup 2023 लाइव मैच, दीपिका पादुकोण को लगाया गले Shah Rukh Khan at Ind Vs Aus World Cup 2023: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का मजा लेने के लिए अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। जहां पहुंचते ही फिल्म स्टार ने पठान स्टार दीपिका पादुकोण से मुलाकात की।