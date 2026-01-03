Shah Rukh Khan Controversy: शाहरुख खान का IPL विवाद से पहले इन लफड़ों में आया है नाम, जानें बड़ी कंट्रोवर्सी

1/8





शाहरुख खान के बड़े विवाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से टीम है. इन दिनों टीम और मालिक दोनों विवाद को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, शाहरुख खान की आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेने पर विवाद हो गया. इसके बाद एक्टर को लोगों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया. हालांकि, भारी विरोध के चलते बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. आइए जानते हैं कि इससे पहले शाहरुख खान को लेकर क्या-क्या बड़े विवाद हुए.

शाहरुख खान ने पब्लिस प्लेस पर पी सिगरेट शाहरुख खान एक बार जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में सिगरेट पीते नजर आए थे. शाहरुख खान के द्वारा पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पर बड़ा विवाद हुआ था और ये काफी चर्चा में रहा.

शाहरुख खान का विवादित बयान शाहरुख खान के एक बयान को लेकर विवाद हो गया था. दरअसल, उन्होंन कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता है. उनका कहना था कि अपने देश में उनका अपमान हो रहा है.

शाहरुख खान की फिल्म पर विवाद शाहरुख खान की फिल्म 'माई नेम इज खान' के समय काफी विवाद हुआ था. शिवसेना ने उनकी फिल्म का विरोध हुआ था. तब शाहरुख खान की आईपीएल टीम पाकिस्तान क्रिकेटर को खिलाना चाहती थी.

शाहरुख खान ने बच्चे संग किया दुर्व्यवहार शाहरुख खान ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियन में एक मैच के दौरान एक बच्चे संग दुर्व्यवहार किया था. इसके बाद शाहरुख खान के स्टेडियम में एंट्री पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था. हालांकि, बाद में इसे 5 साल का कर दिया गया था.

शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर को जड़ा थप्पड़ शाहरुख खान की फिल्ममकर शिरीष कुंदर के साथ लड़ाई हो गई थी. संजय दत्त की पार्टी में लड़ाई के दौरान शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर का थप्पड़ जड़ दिया था. आखिरकार संजय दत्त को बीच में आना पड़ा.

शाहरुख खान की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हुई चेकिंग शाहरुख खान को एक बार उनके धर्म को लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था. उनके साथ नीता अंबानी भी थीं और उन्हें जाने दिया गया लेकिन शाहरुख खान को 2 घंटे तक जांच के लिए बैठाया गया.

