Shah Rukh Khan Controversy: शाहरुख खान का IPL विवाद से पहले इन लफड़ों में आया है नाम, जानें बड़ी कंट्रोवर्सी

शाहरुख खान के बड़े विवाद
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से टीम है. इन दिनों टीम और मालिक दोनों विवाद को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, शाहरुख खान की आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेने पर विवाद हो गया. इसके बाद एक्टर को लोगों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया. हालांकि, भारी विरोध के चलते बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. आइए जानते हैं कि इससे पहले शाहरुख खान को लेकर क्या-क्या बड़े विवाद हुए.