शाहरुख खान की लाडली सुहाना ने फ्लोरल लहंगा पहन दिखाया ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

सुहाना खान ने धड़काया फैंस का दिल बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी पॉपुलैरिटी में अपने पिता के तरह ही हैं. उनका साल 2023 में ओटीटी के जरिए एक्टिंग डेब्यू हो चुका है. अब सुहाना खान साल 2026 के आखिर में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली शाहरुख खान की लाडली ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. सुहाना खान की ड्रेस से लेकर उनका एक-एक पोज फैंस का दिल धड़का रहा है. आइए देखते हैं कि शाहरुख खान की बेटी ने ऐसी कौन सी तस्वीरें शेयर की हैं.

सुहाना खान ने कराया फोटोशूट सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शुक्रवार को कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. सुहाना खान के लेटेस्ट फोटोशूट की ये तस्वीरें फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं.

सुहाना खान ने दिए दिलकश पोज सुहाना खान ने फ्लोरल लहंगा पहनकर फोटोशूट करवाया है. इस फोटोशूट के दौरान सुहाना खान ने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज दिए और फैंस का दिल जीत लिया है.

सुहाना खान ने पहनी ये ड्रेस सुहाना खान ने फ्लोरल प्रिंटेड लहंगे के साथ येलो कलर का दुपट्टा लिया था. सुहाना खान के मैचिंग नेकलेस और इयरिंग्स उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे.

सुहाना खान की तस्वीरें हुईं वायरल सुहाना खान के खुले बाल और हल्के मेकअप ने उनके लुक को कंप्लीट किया है. सुहाना खान की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

सुहाना खान पर प्यार लुटा रहे फैंस सुहाना खान की लेटेस्ट फोटोज को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'परी लगी रही हो.' एक फैन ने लिखा है, 'अति सुंदर.'

