शाहरुख खान की लाडली सुहाना ने फ्लोरल लहंगा पहन दिखाया ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

सुहाना खान ने धड़काया फैंस का दिल
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी पॉपुलैरिटी में अपने पिता के तरह ही हैं. उनका साल 2023 में ओटीटी के जरिए एक्टिंग डेब्यू हो चुका है. अब सुहाना खान साल 2026 के आखिर में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली शाहरुख खान की लाडली ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. सुहाना खान की ड्रेस से लेकर उनका एक-एक पोज फैंस का दिल धड़का रहा है. आइए देखते हैं कि शाहरुख खान की बेटी ने ऐसी कौन सी तस्वीरें शेयर की हैं.