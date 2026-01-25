Shah Rukh Khan की King को सुपरहिट कराएगा ये खास कनेक्शन, एक्टर की फिल्म पर होगी नोटों की बारिश!

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' दिसंबर में होगी रिलीज
शाहरुख खान की मच-अवेटेड मूवी 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. साल 2026 में इस फिल्म के लिए फैंस काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं. शाहरुख खान ने मूवी 'किंग' की रिलीज डेट 24 दिसंबर, 2026 रखी है और इस तरह से साल के आखिर तक फैंस को इंतजार करना होगा. अगर शाहरुख खान की दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर नजर डालें तो अब तक 9 मूवीज रिलीज हुईं हैं, जिनमें 6 हिट रही हैं और 3 फ्लॉप साबित हुईं. इस तरह से शाहरुख खान की दिसंबर में रिलीज होने वाली 10वीं फिल्म किंग के हिट होने की कयासबाजी की जा रही है.