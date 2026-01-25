Shah Rukh Khan की King को सुपरहिट कराएगा ये खास कनेक्शन, एक्टर की फिल्म पर होगी नोटों की बारिश!

1/8





शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' दिसंबर में होगी रिलीज शाहरुख खान की मच-अवेटेड मूवी 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. साल 2026 में इस फिल्म के लिए फैंस काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं. शाहरुख खान ने मूवी 'किंग' की रिलीज डेट 24 दिसंबर, 2026 रखी है और इस तरह से साल के आखिर तक फैंस को इंतजार करना होगा. अगर शाहरुख खान की दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर नजर डालें तो अब तक 9 मूवीज रिलीज हुईं हैं, जिनमें 6 हिट रही हैं और 3 फ्लॉप साबित हुईं. इस तरह से शाहरुख खान की दिसंबर में रिलीज होने वाली 10वीं फिल्म किंग के हिट होने की कयासबाजी की जा रही है.

फिल्म 'डर' शाहरुख खान की फिल्म 'डर' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे. साल 1993 में आई इस फिल्म ने 10.74 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' ने बॉक्स ऑफिस पर 55.65 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया था. शाहरुख खान की ये फिल्म साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' शाहरुख खान की फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' साल 2008 में रिलीज हुई थी. शाहरुख खान की ये लोगों के बीच छा गई थी. फिल्म ने 84.68 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म 'डॉन 2' शाहरुख खान की फिल्म 'डॉन 2' की जबरदस्त कहानी और एक्टिंग का अक्सर जिक्र होता है. साल 2011 में रिलीज हुई शाहरुख खान की इस फिल्म ने 106.71 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'दिलवाले' फिल्म 'दिलवाले' साल 2015 में आई थी और शाहरुख खान की एक्टिंग ने दिल जीत लिया था. फिल्म 'दिलवाले' ने जबरदस्त कमाई करते हुए 148.72 करोड़ रुपये जोड़े थे.

फिल्म 'डंकी' शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने 212.42 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

