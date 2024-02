सालों बाद भी साथ हैं ये 8 बॉलीवुड कपल्स, बुरी नजर से रहते हैं कोसों दूर Bollywood couples have been together for years: बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स हैं जो कि सालों बाद भी एक साथ है। इन कपल्स पर फैंस अपनी जान छिड़कते हैं। इस लिस्ट में शाहरुख खान-गौरी खान से लेकर अमिताभ बच्चन-जया बच्चन तक के नाम शामिल हैं।