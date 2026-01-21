इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बार बार क्यों बेइज्जती का कड़वा घूंट पीते हैं Shah Rukh Khan, सामने आई चौंकाने वाली वजह

1/8





शाहरुख खान को क्यों बार बार पीना पड़ जाता है बेइज्जती का कड़वा घूंट बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हाल ही में इंटरेशनल इवेंट में शाहरुख खान की बेइज्जती हो गई है. ऐसा होते ही शाहरुख खान के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान को लेकर इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट में हायतौबा हुई है. इससे पहले भी शाहरुख खान को इसी तरह से बेइज्जती का घूंट पीना पड़ गया था. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि किस एक गलती की वजह से शाहरुख खान इंटरेशनल लेवल पर अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

2/8





मेट गाला में फीका पड़ा शाहरुख खान का चार्म बीते साल शाहरुख खान मेट गाला के मंच पर रंग जमाने पहुंचे थे. यहां शाहरुख खान ने किंग की तरह एंट्री की. जैसे ही शाहरुख खान रेड कारपेट पर पहुंचे वैसे ही मीडिया के लोगों ने उनसे नाम पूछा. जिसके बाद शाहरुख खान मीडिया को अपने बारे में बताते नजर आए.

3/8





शाहरुख खान के फैंस के बीच मचा था कोहराम शाहरुख खान को इंटरनेशनल इवेंट में अपना परिचय देते देखकर फैंस को सदमा लग गया था. जिसके बाद उनके साथ पहुंचे सब्यसांची ने उनका जमाने के सामने बखान किया था.

Advertisement

4/8





शाहरुख खान की वजह से मचा हंगामा लोगों का कहना था कि इंटरनेशनल मीडिया ने शाहरुख खान की बेइज्जती की है. जिसके बाद सफाई पेश की गई कि जो भी रेड कारपेट पर आता है वो अपने बारे में मीडिया को बताता है लेकिन शाहरुख खान को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरुरत नहीं है.

5/8





जॉय अवॉर्ड्स में शाहरुख खान की हुई वीडियो वायरल हाल ही में शाहरुख खान जॉय अवॉर्ड्स में हिस्सा लेने के लिए रियाद पहुंचे थे. इस दौरान तुर्किया की अदाकारा हांडे एर्सेल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो शाहरुख खान की वीडियो बनाती दिखीं थीं.

6/8





हांडे एर्सेल ने दिया बयान शाहरुख खान को लेकर हांडे एर्सेल ने सफाई पेश की. हांडे एर्सेल ने बातों ही बातों में शाहरुख खान को अंकल बता दिया. हांडे एर्सेल ने कहा कि वो तो अपनी दोस्त की वीडियो बना रही थीं. वो शाहरुख खान की फैन नहीं हैं.

Advertisement

7/8





इंटरनेशनल फिल्मों में काम करने से बचते हैं शाहरुख खान अपने करियर के इतने साल बीत जाने के बाद भी शाहरुख खान ने इंटरनेशनल फिल्मों में हाथ नहीं आजमाया है. न शाहरुख खान हॉलीवुड जाना चाहते हैं और न ही किसी और इंडस्ट्री....

8/8



