करियर में पीक पर पहुंचकर एक्टिंग को क्विट कर देना चाहते थे ये स्टार्स, वजह जानकर आपको भी होगा अचंभा Bollywood Celebs Who Wants To Quit Acting: फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने अपने करियर में पीक पर पहुंचकर फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला ले लिया था। इस लिस्ट में शाहरुख से लेकर सलमान खान का नाम भी शामिल है।