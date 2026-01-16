साल 2026 में बड़े पर्दे पर धमाका करेंगी ये नई जोडियां, पहली बार साथ में फिल्म कर रहे हैं ये स्टार्स

1/8





पहली बार ये सितारे साथ में करेंगे काम साल 2026 में कई जबरदस्त मूवीज रिलीज होने वाली है, जिनका काफी समय से इंतजार किया जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इस साल कई फिल्मों में कई बॉलीवुड स्टार्स साथ में पहली बार काम करते नजर आएंगे. इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वह साल 2026 में कई नई जोड़ियो को बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी से लेकर सलमान खान चित्रांगदा सिंह तक कई स्टार्स पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन से स्टार्स शामिल हैं.

2/8





शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में दोनों स्टार्स पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे.

3/8





सलमान खान और चित्रांगदा सिंह सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पहली बार फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में काम करते दिखाई देंगे. दोनों सितारों की ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Advertisement

4/8





इमरान हाशमी और दिशा पाटनी इमरान हाशमी की 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' साल 2026 में रिलीज होने वाला है. इस फिल्म में वह पहली बार दिशा पाटनी के साथ काम करते दिखाई देंगे.

5/8





रणबीर कपूर और साई पल्लवी रणबीर कपूर और साई पल्लवी फिल्म 'रामायण' में दिखाई देंगे और दोनों साथ में पहली बार काम कर कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में 2026 और 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी.

6/8





आयुष्मान खुराना और सारा अली खान आयुष्मान खुराना और सारा अली खान फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में काम करते नजर आएंगे. ये पहला मौका होगा जब दोनों सितारे साथ मूवी करने जा रहे हैं.

Advertisement

7/8





वरुण धवन और पूजा हेगड़े फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन और पूजा हेगड़े को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. दोनों स्टार्स पहली बार साथ फिल्म में काम करते दिखाई देंगे.

8/8



