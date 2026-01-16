साल 2026 में बड़े पर्दे पर धमाका करेंगी ये नई जोडियां, पहली बार साथ में फिल्म कर रहे हैं ये स्टार्स

पहली बार ये सितारे साथ में करेंगे काम
साल 2026 में कई जबरदस्त मूवीज रिलीज होने वाली है, जिनका काफी समय से इंतजार किया जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इस साल कई फिल्मों में कई बॉलीवुड स्टार्स साथ में पहली बार काम करते नजर आएंगे. इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वह साल 2026 में कई नई जोड़ियो को बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी से लेकर सलमान खान चित्रांगदा सिंह तक कई स्टार्स पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन से स्टार्स शामिल हैं.