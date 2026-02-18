'सिर्फ मर्द बैठे है... प्लीज आ जाओ...', शक्तिमान की एक्ट्रेस ने खोला बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा, मां के सामने हुई घटिया हरकत

1/8





वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने खोला बॉलीवुड का घटिया राज Vaishnavi Macdonald On Casting Couch: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों ने कास्टिंग काउच पर खुलकर बात करनी शुरू कर दी है. इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि एक्टर भी इन घटिया हरकतों का सामना कर चुके हैं और अब हिट सीरियल शक्तिमान से घर-घर में मशहूर एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने खुद के साथ हुई एक घटिया हरकत का खुलासा किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक लीड हीरो की तरफ से मर्दों से भरी पार्टी में बुलाया गया था और फिर एक फिल्म से बाहर भी निकलवा दिया गया था.

वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने झेला कास्टिंग काउच टीवी सीरियल शख्ति मान में नजर आई एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने सिद्धार्थ कनन को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के माहौल पर खुलकर बात की है. उन्होंने खुलासा किया कि कास्टिंग काउच की वजह से ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई थी.

वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस के मुताबिक, बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्हें सीरियल शक्तिमान का ऑफर मिला और फिर एक्ट्रेस ने शो के लिए हां कर दी. वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने अपने इंटरव्यू में कहा, 'एक बार तो मुझे और मेरी मम्मी को ऑफिस में बुलाकर कहा था कि सुनो पोस्टर्स और बैनर बनकर आ गए थे. मैं उसी फिल्म में थी

वैष्णवी मैकडॉनल्ड से छीनी थी फिल्म वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं फिल्म में लीड रोल्स में से एक रोल निभा रही थी, लेकिन मुझे उस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया था. डायरेक्टर और फिल्म के हीरो ने साथ बैठकर तय किया कि मैं फिल्म का हिस्सा नहीं रहूंगी.'

वैष्णवी मैकडॉनल्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की मिली सजा अपने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था. उस वक्त डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था लेकिन हीरो को दिलचस्पी थी. उस वक्त वह बहुत बड़ा नाम था.

वैष्णवी मैकडोनाल्ड संग किस एक्टर ने की गंदी हरकत इसके बाद वैष्णवी से पूछा गया कि एक्टर ने किस तरह कॉम्प्रोमाइज के लिए सजेस्ट किया था? इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे बुला रहा था कि आ जाओ शाम के वक्त. सिर्फ मर्द बैठे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं तो प्लीज आ जाओ. मॉम तो मेरे साथ हमेशा ही रहती थीं.

वैष्णवी मैकडोनाल्ड के साथ मां के सामने घटिया हरकत एक्ट्रेस के मुताबिक उनकी मां को ये चीज हमेशा ही खटकती थीं. मेरी मॉम ने मुझे कभी अकेला नहीं छेड़ा. मां ही मुझे पिक करती थी और ड्रॉप भी वही करती थी. एक बार तो एक प्रोडक्शन हाउस ने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया और मेरी मां का नहीं बनवाया. तब मुझे स्विट्जरलैंड शूट के लिए जाना था.'

