बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हनिया, ग्लैमर ऐसा कि निगाहें हटाना होगा मुश्किल

1/8





शिखर धवन की गर्लफ्रेंड हैं काफी ग्लैमरस इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स ओपनर शिखर धवन ने साल 2024 में करियर से संन्यास ले लिया. हालांकि, वह अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. फिलहाल, शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वह अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड सोफी साइन संग सात फेरे लेने वाले हैं. बताया जा रहा है कि शिखर धवन फरवरी में सोफी साइन के साथ शादी करने वाले हैं. इसी बीच हम आपको क्रिकेटर की होने वाली दुल्हनिया की ग्लैमरस फोटोज दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.

2/8





सोफी शाइन शेयर करती हैं फोटोज शिखर धवन की गर्लफ्रेंड सोफी शाइन इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. सोफी शाइन की तस्वीरों को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद करते हैं.

3/8





सोफी शाइन एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर सोफी शाइन अक्सर अपने वेकेशन की तस्वीरों की झलक दिखाती हैं. सोफी शाइन का अंदाज इतना ग्लैमरस होता है कि बॉलीवुड एक्टेसेस को कड़ी टक्कर देता है.

Advertisement

4/8





सोफी शाइन की तस्वीरें होती हैं वायरल सोफी शाइन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं. सोफी शाइन की फोटोज को लोग पसंद करने के साथ उन पर प्यारे रिएक्शन देते हैं.

5/8





सोफी शाइन ने ली है ये डिग्री सोफी शाइन की पढ़ाई की बात करें तो वह आयरिश नागरिक हैं. सोफी शाइन ने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री ली है. उनकी पढ़ाई आयरलैंड से हुई है.

6/8





सोफी शाइन का ऐसा है करियर सोफी शाइन के करियर पर नजर डालें तो वह एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम करती हैं. सोफी शाइन इस कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर हैं.

Advertisement

7/8





शिखर धवन और सोफी साइन ने बीते साल कंफर्म किया रिश्ता सोफी साइन को पहली बार शिखर धवन के साथ साल 2025 में दुबई में चैंपियंस में देखा गया था. इसके बाद दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म कर दिया गया था.

8/8



