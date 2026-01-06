बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हनिया, ग्लैमर ऐसा कि निगाहें हटाना होगा मुश्किल

शिखर धवन की गर्लफ्रेंड हैं काफी ग्लैमरस
इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स ओपनर शिखर धवन ने साल 2024 में करियर से संन्यास ले लिया. हालांकि, वह अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. फिलहाल, शिखर धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वह अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड सोफी साइन संग सात फेरे लेने वाले हैं. बताया जा रहा है कि शिखर धवन फरवरी में सोफी साइन के साथ शादी करने वाले हैं. इसी बीच हम आपको क्रिकेटर की होने वाली दुल्हनिया की ग्लैमरस फोटोज दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.