Bollywood की वो हसीना जिसने Manish Malhotra के कहने पर चुना एक्टिंग करियर! फ्लॉप फिल्मों ने तोड़ा सपना, बहन है टॉप की एक्ट्रेस

Bollywood की वो हसीना जिसने Manish Malhotra के कहने पर चुना एक्टिंग करियर! Guess Who Is: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी गलियों में हर साल सैकड़ों चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक बड़ा नाम या किसी दिग्गज की सिफारिश ही सफलता की गारंटी है? नहीं... क्योंकि ग्लैमर की इस दुनिया में कई बार उसकी भी चमक फीकी पड़ जाती है, जिसे संवारने के लिए खुद बड़े-बड़े महारथियों ने हाथ बढ़ाया हो.

बड़ी बहन आज भी है सुपरस्टार आज हम आपको एक ऐसी ही हसीना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी बहन ने बॉलीवुड पर सालों राज किया और आज भी सुपरस्टार कहलाती है, लेकिन जब बारी छोटी बहन की आई तो किस्मत का सिक्का खोटा निकला....

कौन है ये हसीना? ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि, बॉलीवुड की 'शरारा गर्ल' शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) हैं, जिनका करियर किस फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. जहां उनकी बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी सुपरस्टार हैं और उनका खुद का डेब्यू भी ब्लॉकबस्टर रहा, लेकिन फिर भी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि रास्ता ही बदल गया.

फैशन की दुनिया से एक्टिंग का इत्तेफाक शमिता शेट्टी ने साल 2001 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'मोहब्बतें' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. एक्ट्रेस को पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला था. लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि, शमिता कभी एक्ट्रेसेस नहीं बनना चाहती थीं. उनका दिल फैशन और डिजाइनिंग में बसता था और उन्होंने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के अंडर इंटर्नशिप भी शुरू की थी.

मनीष मल्होत्रा ने दी थी एक्टिंग में जाने की सलाह हालांकि, मनीष ने ही उनके भीतर की एक्ट्रेस को पहचाना और शमिता (Shamita Shetty) की पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और कैमरे के सामने सहजता को देखकर उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी. जिसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मोहब्बतें' से बॉलीवुड डेब्यू किया.

शमिता की किस्मत ने नहीं दिया साथ ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट पिल्मों में शामिल रही और शमिता का डेब्यू भी काफी चर्चा में रहा और माना जाने लगा कि, वो इंडस्ट्री में बहुत आगे जाएंगी. लेकिन कहते है न जैसा सोचो वैसा हो भी वो जरूरी नहीं ऐसा ही शमिता के साथ भी हुआ.

नहीं चला बहन शिल्पा जैसा जादू डेब्यू के बाद शमिता शेट्टी ने 'जहर' और 'फरेब' जैसी कई फिल्मों में बोल्ड और अलग किरदार निभाए. उनकी फिल्मों के गाने तो सुपरहिट हुए, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो जादू नहीं चला पाईं, जो उनकी बहन शिल्पा शेट्टी की फिल्मों ने चलाया था.

फिल्मों से ज्यादा आइटम नंबर्स ने बटोरी सुर्खियां शमिता शेट्टी (Shamita Shetty Movie) का फिल्मी ग्राफ जब नीचे गिर रहा था, तब 'मेरे यार की शादी है' के गाने 'शरारा शरारा' ने उन्हें रातों-रात नेशनल क्रश बना दिया. आज भी शमिता को लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके आइकॉनिक डांस नंबर्स के लिए याद करते हैं और इसी गाने से उनका नाम 'शरारा गर्ल' भी पड़ा.

Bigg Boss में बनीं क्वीन जब बड़े पर्दे पर बात नहीं बनी, तो शमिता ने छोटे पर्दे का रुख किया. उन्होंने 'बिग बॉस ओटीटी' और 'बिग बॉस 15' में हिस्सा लिया और ये उनके करियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. यहां दर्शकों ने शमिता का रियर और स्टॉन्ग फेस देखा, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.

