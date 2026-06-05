Shilpa Shinde की शक्ल से नफरत क्यों करती हैं Hina Khan? कैसे शुरू हुई थी ये कैट फाइट

Shilpa Shinde की शक्ल से नफरत क्यों करती हैं Hina Khan?

हाल ही में बिग बॉस 11 विनर Shilpa Shinde ने ऐलान किया था कि उन्होंने भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर पर झूठा आरोप लगाया था. बिना डरे Shilpa Shinde ने ये बात जमाने के सामने बोल दी थी. ये बात जानकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. उस समय कोई भी सितारा Shilpa Shinde के बारे में बात नहीं कर रहा था. इसी बीच हिना खान ने बिना नाम लिए Shilpa Shinde को सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया है. जिसके बाद Shilpa Shinde ने भी हिना खान पर पलटवार कर दिया है. अब ये लड़ाई पूरी तरह से कैट फाइट में बदल चुकी है. आपको बता दें कि Shilpa Shinde और हिना खान के बीच की ये नफरत आज की नहीं है. 9 साल पहले Shilpa Shinde और हिना खान की दुश्मनी की नींव रखी गई थी. चलिए जानते हैं कि Shilpa Shinde और हिना खान के बीच कैसे झगड़ा शुरू हुआ.