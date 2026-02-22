बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने पाकिस्तानी सिनेमा से शुरू किया करियर, खुद से छोटे एक्टर संग दिया ऐसा सीन कि मचा था हंगामा

1/8





एक्ट्रेस मना रही हैं 44वां जन्मदिन बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस का दिल जीतती हैं. वह 22 फरवरी को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर शिल्पा शुक्ला के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को बर्थडे विश कर रहे हैं. 21 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस के दो दशक से ज्यादा के करियर में ज्यादा मूवीज तो नहीं लेकिन परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक हैं. एक्ट्रेस को हर किरदार में काफी पसंद किया गया है. शिल्पा शुक्ला के जन्मदिन पर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बातें उनके फैंस को बताते हैं.

शिल्पा शुक्ला का बिहार में हुआ जन्म शिल्पा शुक्ला का जन्म बिहार में हुआ था और वहीं से उनकी स्कूलिंग हुई. इसके बाद शिल्पा शुक्ला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपना करियर बनाया.

शिल्पा शुक्ला ने पाकिस्तानी फिल्म से की एक्टिंग की शुरुआत शिल्पा शुक्ला ने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने पहला ब्रेक साल 2003 में मिला था. शिल्पा शुक्ला ने पाकिस्तानी फिल्म 'खामोश पानी' से एक्टिंग करियर शुरू किया है.

शिल्पा शुक्ला ने साल 2005 में किया बॉलीवुड डेब्यू शिल्पा शुक्ला के करियर में काफी दिलचस्प रहा है कि उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत पाकिस्तानी सिनेमा से की. इसके बाद शिल्पा शुक्ला साल 2005 में फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.

शिल्पा शुक्ला ने कई मूवीज में किया काम शिल्पा शुक्ला ने 'चक दे इंडिया', 'बीए पास',' हिटः द फर्स्ट केस', 'जॉली एलएलबी 3' जैसी मूवीज में काम किया है. शिल्पा शुक्ला ने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी और वेब सीरीज में काम किया है.

शिल्पा शुक्ला की फिल्म 'बीए पास' के सीन पर हुआ हंगामा शिल्पा शुक्ला ने फिल्म 'बीए पास' में कुछ ऐसे सीन थे, जिन्हें आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते. साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में खुद से छोटे एक्टर के साथ शिल्पा शुक्ला के सीन को लेकर जमकर हंगामा मचा था.

शिल्पा शुक्ला को मिला ये अवॉर्ड शिल्पा शुक्ला की फिल्म 'बीए पास' के बोल्ड सीन को लेकर हंगामा मचा था. शिल्पा शुक्ला को इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) का फिल्मफेयर अवॉर्ड दिया गया था.

