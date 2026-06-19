Eetha से पहले इन फिल्मों में Shraddha Kapoor के किरदारों ने जीता था दिल, एक्ट्रेस ने अपने दम पर हिट कराई थीं मूवीज

श्रद्धा कपूर ने इन मूवीज में निभाए यादगार किरदार

बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' अनाउंसमेंट के बाद से से ही चर्चा में बनी है. इसी बीच इस फिल्म से एक्ट्रेस का लुक सामने आया है. दरअसल, फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में 19 जून को रिलीज हुई है. इस फिल्म के साथ श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा का ऑफिशियल टीजर अटैच किया गया है. इस तरह से फिल्म 'ईथा' से श्रद्धा कपूर की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस क्लिप में एक्ट्रेस की एक्टिंग देखकर फैंस काफी ज्यादा प्रभावित हैं. आइए जानते हैं कि श्रद्धा कपूर ने किन मूवीज में अपने किरदार से फैंस का दिल जीता है.