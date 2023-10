Shraddha Kapoor ने खरीदी Lamborghini कार, इन 8 बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में जुड़ गया नाम Bollywood celebs who are proud owner of Lamborghini car: बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर से लेकर कार्तिक आर्यन तक, इन 8 फिल्म स्टार्स के पास लग्जीरियस लैंबॉर्गिनी कार है। यहां देखें इन सितारों की लिस्ट।