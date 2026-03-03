कभी कॉफी शॉप में किया काम, अब 130 करोड़ रुपये की मालकिन है ये एक्ट्रेस

1/8





एक्ट्रेस मना रही है 39वां जन्मदिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा श्रद्धा कपूर आज यानी 3 मार्च को अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. फिल्मी गलियारों में श्रद्धा कपूर ने काफी अच्छी पहचान बनाई है. उनकी जबरदस्त अदाकारी को काफी पसंद किया जाता हैं और काफी अमीर हैं. श्रद्धा कपूर काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग में आने से पहले कॉफी शॉप में काम किया था. आइए जानते हैं कि श्रद्धा कपूर का ये किस्सा क्या है.

श्रद्धा कपूर ने पिता की तरह एक्टिंग को चुना करियर श्रद्धा कपूर का जन्म साल 1987 में 3 मार्च को हुआ था. बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर शक्ति कपूर के घर में जन्म लेने वाली श्रद्धा कपूर ने भी एक्टिंग को अपना करियर बनाया.

श्रद्धा कपूर की जिंदगी है काफी दिलचस्प श्रद्धा कपूर की जिंदगी पर नजर डालें तो काफी दिलचस्प किस्से देखने को मिलेंगे. श्रद्धा कपूर की पढ़ाई जमनाबाई नरसी स्कूल से हुई थी. इसके बाद उन्होंने अमेरिकन स्कल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की थी.

श्रद्धा कपूर ने एक्टिंग के लिए बीच में छोड़ी पढ़ाई श्रद्धा कपूर साइकोलॉजी ग्रेजुएशन करने के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी गई थीं. इसी दौरान उनका फिल्म में काम करने का मौका मिला. श्रद्धा कपूर ने पढ़ाई बीच में पढ़ाई छोड़कर डेब्यू किया था.

श्रद्धा कपूर ने कॉपी शॉप में की नौकरी श्रद्धा कपूर जब बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थीं तब पॉकेट मनी के लिए एक कॉफी शॉप में काम करती थीं. श्रद्धा कपूर ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फिल्मों की दुनिया में एंट्री की और तब से वहीं एक्टिव हैं.

श्रद्धा ने रिजेक्ट किया था सलमान की फिल्म का ऑफर श्रद्धा कपूर को लेकर एक और दिलचस्प किस्सा है. दरअसल, जब वह 16 साल की थी तब सलमान खान ने उन्हें अपनी फिल्म ऑफर की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.

श्रद्धा कपूर ने इन मूवीज में किया काम 39 साल की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उन्होंने फिल्म 'तीन पत्ती' से डेब्यू किया था. इसके बाद श्रद्धा कपूर ने 'आशिकी 2', 'स्त्री', 'स्त्री 2', 'बागी', 'तू झूठी मैं मक्कार' समेत कई मूवीज में काम किया है.

