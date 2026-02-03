श्वेता तिवारी ने बेडरूम में कराया फोटोशूट, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'फिर से धुरंधर...'

1/8





श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती हैं. इसके साथ ही श्वेता तिवारी अपने फोटोज और वीडियोज भी दिखाती रहती हैं. इस समय उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. श्वेता तिवारी की खूबसूरत तस्वीरों को साथ ही उनकी पोस्ट में लिखा कैप्शन भी फैंस का ध्यान खींच रहा है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने लेटेस्ट फोटोज के साथ पोस्ट में क्या लिखा है.

2/8





श्वेता तिवारी ने कराया फोटोशूट श्वेता तिवारी ने अपने बेडरूम खूबसूरत फोटोशूट करवाया है. श्वेता तिवारी ने इसकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

3/8





श्वेता तिवारी ने किया एंजॉय श्वेता तिवारी अपने फोटोशूट में काफी खुश दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों में दिख रहा है कि श्वेता तिवारी एंजॉय के मूड में नजर आ रही हैं.

4/8





श्वेता तिवारी के हाथ में नजर आई किताब श्वेता तिवारी के हाथ में किताब नजर आ रही है और बेड पर सामने टैबलेट रखा नजर आ रहा है. श्वेता तिवारी ने पोस्ट के साथ दिलचस्प कैप्शन लिखा है.

5/8





श्वेता तिवारी ने लिखा दिलचस्प कैप्शन श्वेता तिवारी ने फोटोज के साथ कैप्शन लिखा है, 'दिनभर की थकान के बाद नाइट रूटीन, खाना खा लेना, पढ़ना, सोने का नाटक करना. धुरंधर फिल्म दोबारा देखना.'

6/8





श्वेता तिवारी ने दो बार देखी फिल्म 'धुरंधर' श्वेता तिवारी ने इस तरह से बताया है कि उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' दो बार देखी है. वहीं, श्वेता तिवारी के हाथ में रमेश मेनन की हाथ किताब 'देवी' दिखाई दे रही है.

7/8





श्वेता तिवारी की तस्वीरें की जा रहीं पसंद श्वेता तिवारी की ये नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. श्वेता तिवारी की फोटोज को फैंस को पसंद करने के साथ ही रिएक्शन दे रहे हैं.

8/8



