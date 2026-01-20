क्या है Anupama के 'पोते अंश' और Shweta Tiwari का रिश्ता? एक्ट्रेस ने विश किया बर्थडे, क्लब फोटोज देख लगेगा झटका

1/8





श्वेता तिवारी का क्या हैं वरुण कस्तूरिया संग रिश्ता? Shweta Tiwari Photos With Anupama Actor Varun Kasturia: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों के साथ खास रिश्ता हैं, लेकिन अब श्वेता ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह सीरियल अनुपमा में अंश का रोल निभाने वाले एक्टर वरुण कस्तुरिया के साथ पोज दे रही हैं. इन फोटोज में श्वेता और वरुण काफी क्लोज दिख रहे हैं, जिससे साफ है कि दोनों के बीच स्पेशल बॉन्ड हैं. फैंस ये फोटोज देखकर हैरान हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि श्वेता का एक्टर के साथ क्या रिश्ता है? मजेदार बात ये है कि एक्ट्रेस ने भी इस सवाल का जवाब फैंस को दे दिया है.

वरुण के बर्थडे पर श्वेता तिवारी ने शेयर की खास फोटोज श्वेता तिवारी ने वरुण कस्तुरिया के जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने खास अंदाज में वरुण को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही फैंस को दोनों का रिश्ता भी बता दिया.

वरुण को अपना बेटा मानती हैं श्वेता तिवारी श्वेता तिवारी ने बताया कि वह वरुण को अपना बेटा मानती हैं. इतना ही नहीं, इन फोटोज के कैप्शन में श्वेता ने खुद को वरुण की मां बताया, इस फोटो में श्वेता और वरुण समंदर किनारे खड़े हैं और कैमरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे हैं.

श्वेता तिवारी ने वरुण संग शेयर की मिरर सेल्फी इस तस्वीर में श्वेता और वरुण मिरर सेल्फी ले रहे हैं. इन फोटोज के साथ श्वेता ने कैप्शन में बताया कि उन्हें पता है कि वरुण ने जिंदगी में काफी संघर्ष किया है और ऊंचा उठने के लिए बहुत कुछ देखा है. श्वेता ने वरुण को फाइटर बताया और कहा कि वह मां के तरह एक्टर के साथ हमेशा हैं.

श्वेता तिवारी ने वरुण के लिए जाहिर किया प्यार श्वेता ने आगे बताया कि वरुण उनके साथ हर खुशी और गम को बांट सकते हैं. आगे श्वेता ने वरुण के लिए अपना प्यार बयां करते हुए बताया कि वह कभी वरुण को अपनी भावनाएं बता नहीं पातीं कि एक्टर उनके लिए क्या मायने रखते हैं. श्वेता ने यह भी लिखा कि वरुण के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा.

फैंस ने की श्वेता तिवारी की तारीफ वरुण के लिए श्वेता तिवारी के पोस्ट की हर तरफ तारीफ हो रही हैं. फैंस श्वेता को मन से सुंदर बता रहे हैं. इसके अलावा फैंस हार्ट और फायर के इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.

किस शो में साथ नजर आए थे वरुण और श्वेता बता दें कि वरुण कस्तूरिया ने श्वेता तिवारी के शो मैं हूं अप्राजिता में काम किया था. इस सीरियल के सेट पर ही श्वेता का वरुण संग खास रिश्ता बना. हालांकि, श्वेता तिवारी से जुड़े तमाम कलाकारों संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं.

