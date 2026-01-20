क्या है Anupama के 'पोते अंश' और Shweta Tiwari का रिश्ता? एक्ट्रेस ने विश किया बर्थडे, क्लब फोटोज देख लगेगा झटका

श्वेता तिवारी का क्या हैं वरुण कस्तूरिया संग रिश्ता?
Shweta Tiwari Photos With Anupama Actor Varun Kasturia: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों के साथ खास रिश्ता हैं, लेकिन अब श्वेता ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह सीरियल अनुपमा में अंश का रोल निभाने वाले एक्टर वरुण कस्तुरिया के साथ पोज दे रही हैं. इन फोटोज में श्वेता और वरुण काफी क्लोज दिख रहे हैं, जिससे साफ है कि दोनों के बीच स्पेशल बॉन्ड हैं. फैंस ये फोटोज देखकर हैरान हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि श्वेता का एक्टर के साथ क्या रिश्ता है? मजेदार बात ये है कि एक्ट्रेस ने भी इस सवाल का जवाब फैंस को दे दिया है.