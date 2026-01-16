Shweta Tiwari के दूसरे पति ने बेटी Palak संग की थी घटिया हरकत, पहले दिखाए अश्लील वीडियो और फिर किया...

श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी का बड़ा विवाद
Shweta Tiwari Personal Life Controversy: टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रहती हैं. श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं और दोनों ही काफी विवादों में रहीं. पहली शादी से श्वेता की एक बेटी हुई जिसका नाम पलक तिवारी है. वहीं, दूसरी शादी से श्वेता तिवारी एक बेटे की मां बनीं. आज के समय में श्वेता अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह परिवार के कलेश में फंसी हुई थीं और तब श्वेता ने बेटी की सुरक्षा को भी खतरे में बताया था. श्वेता ने दूसरे पति अभिनव कोहली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.