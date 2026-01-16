Shweta Tiwari के दूसरे पति ने बेटी Palak संग की थी घटिया हरकत, पहले दिखाए अश्लील वीडियो और फिर किया...

1/8





श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी का बड़ा विवाद Shweta Tiwari Personal Life Controversy: टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रहती हैं. श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं और दोनों ही काफी विवादों में रहीं. पहली शादी से श्वेता की एक बेटी हुई जिसका नाम पलक तिवारी है. वहीं, दूसरी शादी से श्वेता तिवारी एक बेटे की मां बनीं. आज के समय में श्वेता अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह परिवार के कलेश में फंसी हुई थीं और तब श्वेता ने बेटी की सुरक्षा को भी खतरे में बताया था. श्वेता ने दूसरे पति अभिनव कोहली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

किससे हुई श्वेता तिवारी की पहली शादी? श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और एक्ट्रेस की पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी. श्वेता और राजा ने लव मैरिज की थी. इस शादी से एक्ट्रेस की एक बेटी पलक तिवारी हुई.

श्वेता तिवारी की क्यों टूटी पहली शादी? श्वेता तिवारी ने साल 2007 में अपने पति राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. एक्ट्रेस ने दावा किया था कि बेटी पलक के जन्म के बाद उनकी लाइफ में काफी कुछ बदल गया था. साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया.

श्वेता तिवारी की दूसरी शादी इसके बाद श्वेता तिवारी की जिंदगी में अभिनव कोहली आए. अभिनव कोहली को श्वेता अपने साथ बिग बॉस के प्रीमियर पर भी लेकर आई थीं. श्वेता ने पहली शादी से तलाक के बाद साल 2013 में अभिनव कोहली से शादी कर ली. शुरुआती दिनों में श्वेता और अभिनव के बीच सब कुछ ठीक था.

श्वेता तिवारी ने दूसरे पति पर लगाया था संगीन आरोप श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली का रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला. साल 2019 में श्वेता ने पति अभिनव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. आरोप लगाया गया कि अभिनव ने बेटी पल के साथ गलत बर्ताव किया है.

श्वेता तिवारी की बेटी संग पति की गंदी हरकत मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनव कोहली ने बेटी पलक तिवारी पर अश्लील टिप्पणी की और उन्होंने पलक को आपत्तिजनक वीडियोज भी दिखाए थे. इसके अलावा बेटी पर मानसिक उत्पीड़न का भी दावा किया गया था. इस पूरे विवाद में अभिनव को गिरफ्तार भी किया गया था,

कौन हैं श्वेता तिवारी का बॉयफ्रेंड? दो शादियों के बाद श्वेता तिवारी का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा है. दावा किया गया था कि श्वेता एक्टर विशाल आदित्य सिंह को डेट कर रही हैं. हालांकि, श्वेता ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को गलत बताया है,

