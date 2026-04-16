'कुछ तमीजदार...' साड़ी पहनकर Shweta Tiwari ने फिर गिराई बिजलियां, जानिए क्यों भड़के फैंस?

सोशल मीडिया पर एक्टिव हुईं Shweta Tiwari
टीवी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई हैं. कुछ समय पहले ही श्वेता तिवारी ने फैंस के साथ अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी लाल रंग की साड़ी पहनकर कहर बरपाती दिख रही हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी काफी खुश नजर आ रही हैं. मौका मिलते ही श्वेता तिवारी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए. अब सोशल मीडिया पर हर कोई श्वेता तिवारी के बारे में ही बात कर रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको श्वेता तिवारी की तस्वीरें दिखाने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि लोग श्वेता तिवारी के बारे में आखिर क्या बात कर रहे हैं.