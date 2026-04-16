'कुछ तमीजदार...' साड़ी पहनकर Shweta Tiwari ने फिर गिराई बिजलियां, जानिए क्यों भड़के फैंस?

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सोशल मीडिया पर एक्टिव हुईं Shweta Tiwari टीवी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई हैं. कुछ समय पहले ही श्वेता तिवारी ने फैंस के साथ अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी लाल रंग की साड़ी पहनकर कहर बरपाती दिख रही हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी काफी खुश नजर आ रही हैं. मौका मिलते ही श्वेता तिवारी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए. अब सोशल मीडिया पर हर कोई श्वेता तिवारी के बारे में ही बात कर रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको श्वेता तिवारी की तस्वीरें दिखाने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि लोग श्वेता तिवारी के बारे में आखिर क्या बात कर रहे हैं.

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साड़ी पहनकर Shweta Tiwari ने लगाई आग साड़ी पहनकर श्वेता तिवारी बार बार अपने बाल संवारती नजर आईं. श्वेता तिवारी के इस अंदाज ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं. श्वेता तिवारी के माथे की बिंदी कमाल लग रही है.

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वायरल हो रही हैं Shweta Tiwari की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस का कहना है कि जब जब श्वेता तिवारी साड़ी पहनती हैं तब तब वो बवाल लगती हैं.

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Shweta Tiwari क्यों हो गईं ट्रोल साड़ी पहनने के बाद भी कुछ लोग श्वेता तिवारी को पसंद नहीं कर रहे हैं. एक यूजर ने श्वेता तिवारी तो कुछ और पहनने की सलाह दी है. इस शख्स ने दावा किया है कि श्वेता तिवारी पर ये साड़ी जंच नहीं रही है.

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टीवी से Shweta Tiwari ने बना रखी है दूरी आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने कुछ समय से टीवी से दूरी बना रखी है. श्वेता तिवारी इस समय परिवार और बेटे के साथ समय बिता रही हैं. हालांकि अब फैंस श्वेता तिवारी को मिस करने लगे हैं.

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लोग लुटा रहे हैं Shweta Tiwari पर प्यार वहीं फैंस का एक तबका ऐसा भी है जो कि श्वेता तिवारी पर खूब प्यार लुटा रहा है. ये लोग श्वेता तिवारी की इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि समय के साथ श्वेता तिवारी और भी जवां होती चली जा रही हैं.

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श्वेता तिवारी के नेकपीस ने खींचा फैंस का ध्यान आपको बता दें कि साड़ी के साथ श्वेता तिवारी ने एक शानदार नेकपीस पहना है. इस नेकपीस ने श्वेता तिवारी के लुक को चमका दिया है. लोग इस नेकपीस से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

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