खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है Shweta Tiwari का वेकेशन, धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं PHOTOS

खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है श्वेता तिवारी का वेकेशन
टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी अलग अलग लुक्स में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी का हर एक लुक उन पर कमाल लग रहा है. यही वजह है जो कुछ समय में ही इन तस्वीरों ने श्वेता तिवारी के फैंस के बीच खलबली मचा दी है. फैंस कहने लगे हैं कि श्वेता तिवारी का वेकेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको श्वेता तिवारी की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं.