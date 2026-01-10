खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है Shweta Tiwari का वेकेशन, धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं PHOTOS

1/8





खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है श्वेता तिवारी का वेकेशन टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी अलग अलग लुक्स में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी का हर एक लुक उन पर कमाल लग रहा है. यही वजह है जो कुछ समय में ही इन तस्वीरों ने श्वेता तिवारी के फैंस के बीच खलबली मचा दी है. फैंस कहने लगे हैं कि श्वेता तिवारी का वेकेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको श्वेता तिवारी की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

नए साल पर घर से निकली थीं श्वेता तिवारी आपको बता दें कि नए साल और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए वेकेशन पर निकली थीं. इस दौरान श्वेता तिवारी ने खुद के साथ अच्छा खासा मी टाइम बिताया है.

श्वेता तिवारी को नहीं लगती है सर्दी श्वेता तिवारी को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि उनको तो जरा भी सर्दी नहीं लगती है. तभी तो सर्दी के मौसम में श्वेता तिवारी आइसक्रीम खा रही हैं. श्वेता तिवारी आइसक्रीम का पूरा मजा ले रही हैं.

संतूर मॉम बनकर श्वेता तिवारी ने मचाया हंगामा लोगों ने एक बार फिर से श्वेता तिवारी को संतूर मॉम बताना शुरू कर दिया है. अब श्वेता तिवारी के लिए ये कॉम्पलिमेंट कोई नया नहीं है. फैंस अक्सर श्वेता तिवारी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ करते हैं.

फैंस कह रहे हैं श्वेता तिवारी से ये बात फैंस श्वेता तिवारी से कह रहे हैं कि उनको अपने हुस्न का राज सबको बता देना चाहिए. बढ़ती उम्र के साथ भी कोई भला कैसे इतना यंग दिख सकता है. श्वेता तिवारी को देखकर कोई नहीं बोलेगा कि वो 2 बच्चों की मां हैं.

समंदर किनारे श्वेता तिवारी ने दिए जमकर पोज वेकेशन के दौरान श्वेता तिवारी ने समंदर किनारे खूब समय बिताया. श्वेता तिवारी को देखकर लगता है कि जैसे उनको समंदर के आसपास मंडराना काफी पसंद है.

टीवी पर लौटने के लिए राजी नहीं हैं श्वेता तिवारी फैंस लंबे समय से श्वेता तिवारी के टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अब भी श्वेता तिवारी किसी शो में काम करने के लिए राजी नहीं है. फैंस आज भी श्वेता तिवारी के प्रेरणा स्टाइल को मिस करते हैं.

