सोनाक्षी और जहीर ने एक-दूसरे पर लुटाया प्यार

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित कपल्स में से एक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने हाल ही में अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाई थी. इस कपल ने थाइलैंड में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई थी. सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की तस्वीरों को फैंस ने पसंद किया था. दोनों का प्यारा अंदाज फैंस के दिल में उतर गया था. अब सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी कुछ और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें ये कपल एक-दूसरे पर प्यार लुटाता नजर आ रहा है.