Border 2 की एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने रचाई शादी? दुल्हन के जोड़े में एक्ट्रेस की तस्वीरें वायरल

1/8





सोनम बाजवा की तस्वीरें हुईं वायरल साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर काफी बज बन हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं. फिल्म का टीजर काफी पसंद किया गया था और अब तक रिलीज हुए दो गानों काफी पसंद किया गया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में जबरदस्त स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली है. इसी बीच फिल्म की एक्ट्रेस सोनम बाजवा की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, वह शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं तो कयासबाजी हो रही है कि उन्होंने शादी कर ली है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेस की वायरल तस्वीरों का सच क्या है.

2/8





सोनम बाजवा ने शेयर की तस्वीरें सोनमा बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वह शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं. उनकी प्यारी तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है.

3/8





सोनम बाजवा को बधाई दे रहे फैंस फिल्म 'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेस सोनम बाजवा की इन तस्वीरों के वायरल होते ही लोग उनकी शादी की कयासबाजी कर रहे हैं. सोनम बाजवा के फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.

4/8





सोनम बाजवा की शादी वाली फोटोज से फैंस एक्साइटेड सोनम बाजवा के फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस ने किसके साथ शादी की थी. उनके मन में जिज्ञासा है कि सोनम बाजवा का दूल्हा कौन है.

5/8





सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ की बनेगी जोड़ी सोनम बाजवा की इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही है. दरअसल, सोनम बाजवा फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगी. फिल्म में उनकी जोड़ी एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ बनी है.

6/8





सोनम बाजवा ने दिखाई अनसीन फोटोज सोनम बाजवा ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें फिल्म में सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ की शादी से जुड़ी हुई हैं.

7/8





दिलजीत दोसांझ का दूल्हे वाला लुक फिल्म 'बॉर्डर 2' की इन अनदेखी तस्वीरों में सोनम बाजवा जहां दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं. वहीं, दिलजीत दोसांझ दूल्हे के लुक में पोज देते दिखाई दे रहे हैं.

8/8



