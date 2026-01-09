Border 2 की एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने रचाई शादी? दुल्हन के जोड़े में एक्ट्रेस की तस्वीरें वायरल

सोनम बाजवा की तस्वीरें हुईं वायरल
साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर काफी बज बन हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं. फिल्म का टीजर काफी पसंद किया गया था और अब तक रिलीज हुए दो गानों काफी पसंद किया गया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में जबरदस्त स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली है. इसी बीच फिल्म की एक्ट्रेस सोनम बाजवा की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, वह शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं तो कयासबाजी हो रही है कि उन्होंने शादी कर ली है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेस की वायरल तस्वीरों का सच क्या है.