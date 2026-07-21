जंतर-मंतर का मंजर देख गुस्से से लाल हुए ये 9 सेलेब्स, एक साथ उठाई आवाज; कहा- 'मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं'

मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui)

मुनव्वर फारुकी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा. उन्होंने एग्जाम दी, वो कैंसल हो गई. उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने, सबकुछ बर्बाद होने के बाद उसमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी ये हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा. मैं तो कह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं वो सारी चीजें देख रहा हूं, जो दिल्ली में हो रही हैं. मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं हैं. उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको पीटने की जरूरत नहीं है. क्या है ये? और सरकार को निकालना चाहिए भाई ऐसे आदमियों को, जिसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है. हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, कह रहे हैं, बच्चों का नुकसान करा दिया तुमने, तू अपना काम सही से नहीं कर रहा, प्लीज हट जा भाई. ऐसे होना चाहिए ना? क्यों नहीं हो रहा है ये? बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं भाई…सवाल करने वाली आंखें चुभ रही हैं और आवाज इनको वही पसंद आ रही हैं जो दब रही है. भाई नहीं, जितने भी लोग चुप बैठे हो ना अपने-अपने घरों में, मत करो.'