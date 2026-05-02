इस एक्ट्रेस को बिकिनी पहनने के लिए किया गया मजबूर, बोलीं- 'मैं रोई लेकिन नहीं माने डायरेक्टर'

साउथ एक्ट्रेस ने शेयर किया एक्सपीरियंस

साउथ एक्ट्रेस मोहिनी ने कई फिल्मों में काम किया है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. उन्होंने साउथ की अलग-अलग भाषाओं तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ के साथ ही हिंदी मूवीज में काम किया है. मोहिनी की अधिकतर फिल्में सुपरहिट रही हैं. वह अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थीं और 90 के दशक में उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी. मोहिनी ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम का एक्सपीरियंस शेयर किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि डायरेक्टर ने उनकी मर्जी के खिलाफ रिवीलिंग ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया था.