South Indian Actress: अनुष्का शर्मा-कैटरीना कैफ से भी ज्यादा अमीर है साउथ की ये एक्ट्रेस, नेटवर्थ जान हिल जाएंगे आप!

कौन है साउथ की सबसे अमीर एक्ट्रेस? Richest South Indian Actress: जब भी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अमीर अभिनेत्रियों की बात आती है, तो लोगों के जेहन में सबसे पहला नाम कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का आता है लेकिन, अब साउथ की हसीनाएं फिल्मों के साथ-साथ कमाई के मामले में भी बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं. यही नहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि, साउथ की एक हसीना ने अब अमीरी (Richest South Indian Actress) के मामले में इन दिनों अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया है.

ये एक्ट्रेस बॉलीवुड हसीनाओं पर पड़ी भारी ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि, साउथ की जानी-मानी अभिनेत्री ज्योतिका हैं. ये साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी हैं. ज्योतिका आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अमीर एक्ट्रेस बन गई हैं.

अजय देवगन की फिल्म से की धमाकेदार वापसी मालूम हो कि, पिछले साल आई अजय देवगन की हॉरर फिल्म 'शैतान' से उन्होंने धमाकेदार वापसी की. इस मूवी में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था. जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था, जिससे ज्योतिका की पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा देखने को मिला और आज उनके आगे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी कहीं नहीं टिकतीं.

कितनी है Anushka Sharma की नेटवर्थ? बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल अनुष्का शर्मा की कुल नेटवर्थ 255 करोड़ रुपए है. अनुष्का की कमाई का जरिया सिर्फ, फिल्में ही नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा एड्स, अपने क्लोदिंग ब्रांड 'नुश' और प्रोडक्शन हाउस 'क्लीन स्लेट फिल्म्स' है.

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं Katrina Kaif? बॉलीवुड की सबसे अमीर हसीनाओं की लिस्ट में कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है. उनकी नेटवर्थ 224 करोड़ रुपए है. कैटरीना फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' से खूब पैसा कमाती हैं. इसके अलावा, अलावा उनके पास मुंबई और लंदन में कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो भी ज्योतिका से ज्यादा अमीर नहीं है.

कितने करोड़ की मालकिन हैं Jyotika? साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जानी जाने वाली एक्ट्रेस ज्योतिका (Jyotika Net Worth) साउथ की सबसे अमीर अभिनेत्री हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ज्योतिका की नेटवर्थ 331 करोड़ रुपए है.

साउथ की सबसे दौलतमंद जोड़ी बता दें कि, ज्योतिका (Jyotika Husband) ही नहीं बल्कि उनके पति और एक्टर सूर्या (Surya) भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल और अमीर कलाकारों की लिस्ट में गिने जाते हैं. दोनों की कुल संपत्ति 530 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जिससे वे कॉलीवुड की सबसे दौलतमंद जोड़ी भी बन गए हैं.

