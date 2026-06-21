'उसने मेरी जींस में ...', सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने कोरियोग्राफर पर लगाए गंभीर आरोप

'स्प्लिट्सविला 16' फेम सोशल मीडिया बताई ये बात

रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 16' में नजर आईं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सिमरन खान काफी चर्चा में रही हैं. उन्हें इस शो से काफी लोकप्रियता मिली है. सिमरन खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया और हैरान करने वाला खुलासा किया है. दरअसल, वह 'स्प्लिट्सविला' की एक्स कंटेस्टेंट और यूट्यूबर के पॉडकास्ट में पहुंची थीं और अपने में कई बातें बताई हैं. इस दौरान सिमरन खान ने ऐसी बात बताई है कि फैंस हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि एक कोरियोग्राफर ने उनके साथ गंदी हरकत की थी. आइए जानते हैं कि सिमरन खान ने क्या बताया है.