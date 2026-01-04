एकता कपूर की Naagin की दुश्मन है 60 साल की ये एक्ट्रेस, घर से भागकर की शादी; मां नहीं बनने का क्यों लिया फैसला?

1/9





कौन है ये एक्ट्रेस, जो 60 साल की उम्र में हैं बेस्ट खलनायिका Who Is Sudha Chandran: बॉलीवुड और टीवी जगत में कई एक्ट्रेसेस रहीं, जिन्होंने हीरोइन नहीं बल्कि विलेन के रूप में अपनी पहचान बनाई. एकता कपूर ने जिस तरह कई हीरो-हीरोइन फैंस को दिए हैं, उसी तरह कई विलेन भी यहीं से आए हैं और आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जो एकता कपूर के शो नागिन में छा गई. इतना ही नहीं, वह कई फिल्मों में नजर आईं और टीवी की टॉप की विलेन कहलाई. इस एक्ट्रेस का करियर शानदार है और आज भी वह 60 साल की उम्र में टीवी की टॉप खलनायिकाओं में से एक हैं.

कमाल की एक्ट्रेस हैं सुधा चंद्रन हम बात कर रहे हैं टॉप एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की, जो टीवी और बॉलीवुड में लंबे समय से काम करती नजर आ रही हैं. सुधा ने कई टीवी सीरियल में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस किया है.

नागिन की दुश्मन है सुधा चंद्रन सुधा चंद्रन को सबसे पहले नागिन के पहले सीजन में देखा गया था. यहां पर एक्ट्रेस का सामना मौनी रॉय से हुआ, जो शो में नागिन बनी थीं. इसके बाद वह नागिन के दूसरे और फिर छठे सीजन में भी आई. सुधा चंद्रन की एंट्री से ही नागिन की टीआरपी में रफ्तार आ जाती है.

हादसे के बाद काटनी पड़ी थी सुधा चंद्रन की टांग सुधा चंद्रन का करियर शानदार रहा, लेकिन इसकी शुरुआत एक बड़े हादसे के साथ हुई. कम ही लोग जानते हैं कि सुधा चंद्रन 1981 में सुधा चंद्रन का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें अभिनेत्री का पैर इस कदर जख्मी हो गया था कि वो पूरी तरह सड़ गया था.

महज 17 साल में हुआ था सुधा चंद्रन का एक्सीडेंट कहा जाता है कि उस वक्त सुधा चंदर्न सिर्फ 17 साल की थी और डॉक्टरों के पास एक्ट्रेस का पैर काटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन इस परेशानी में भी वह डरी नहीं. सुधा चंद्रन ने इस स्थिती का डट कर सामना किया और फिर आर्टिफिशियल पैर लगवाया. इसके बाद वह एक्टिंग की दुनिया में आईं और तमिल फिल्म मयूरी से डेब्यू किया और छा गईं. इसके बाद अभिनेत्री के पास फिल्मों की लाइन लग गईं.

फिल्मों के साथ टीवी को भी दी तवज्जों सुधा ने अपने करियर में फिल्मों के साथ साथ टीवी को भी तवज्जों दी और यहां पर भी खूब काम किया. टीवी में उन्हें विलेन का रोल ही मिला और उन्होंने बहुत ही बखूबी के साथ अपने हर रोल को निभाया. एक्टिंग के साथ-साथ सुधा ने डांसिंग में भी महारत हासिल की. वह कमाल की क्लासिकल डांसर हैं.

कैसे शुरू हुई सुधा चंद्रन की लव स्टोरी सुधा चंद्रन की लव लाइफ भी आसान नहीं रही. उनकी पति रवि डांग से मुलाकात काम के दौरान ही हुई और पहली नजर में ही वह रवि पर दिल हार बैठीं. एक्ट्रेस ने बताया था कि फिल्म मेकिंग के दौरान वह रवि डांग पर दिल हार बैठी थीं. हालांकि, दोनों के शादी के खिलाफ सुधा चंद्रन का परिवार खड़ा था.

घर से भागकर की थी सुधा चंद्रन ने शादी सुधा ने एक बार बताया था कि सुधा तमिल परिवार की इकलौती बेटी हैं और इसी वजह से परिवार के लोग उनकी शादी बाहर नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से सुधा और रवि ने आगे बढ़कर मंदिर में शादी कर ली.

