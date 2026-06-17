Batwara 1947: बंटवारे के दर्द को पर्दे पर जिंदा करेंगे Sunny Deol! फिल्म से कास्ट का लुक हुआ आउट, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

बंटवारे के दर्द को पर्दे पर जिंदा करेंगे Sunny Deol!

Batwara Cast Fisrt Look Out: इतिहास का वो सबसे गहरा जख्म, जिसने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया था. दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 1947 की 14 और 15 अगस्त की आधी रात को हुए भारत के दो टुकड़े यानी 'बंटवारे' के दर्द की, जिसे अब सनी देओल (Sunny Deol) पर्दे पर जिंदा करने आ रहे हैं. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन और आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) इस वक्त हर तरफ चर्चा में है. फिल्म की रिलीज डेट के बाद अब मेकर्स ने इसके किरदारों का पहला लुक शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. बिखरी हुई दुनिया और बिखरते रिश्तों के बीच ये किरदार हिम्मत और अटूट हौसले की वो मिसाल हैं, जो दर्शकों की आंखों में आंसू ला देंगे.