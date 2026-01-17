कभी आराम फरमाते हुए तो कभी मूंगफली खाते हुए, Sunny Deol ने शेयर की Border 2 के सेट की अनदेखी तस्वीरें

सनी देओल ने दिखाई अनदेखी झलक
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' आने वाली 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का अनाउंसमेंट के बाद से ही जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म के सेट से अनसीन फोटोज शेयर किए हैं. वह इन तस्वीरों में अलग-अलग में अंदाज में नजर आ रहे हैं. वहीं, उनके साथ को-स्टार और फिल्म की टीम के लोग नजर आ रहे हैं. सनी देओल ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से जो तस्वीरें शेयर किए हैं, उन्हें पसंद किया जा रहा है.