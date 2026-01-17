कभी आराम फरमाते हुए तो कभी मूंगफली खाते हुए, Sunny Deol ने शेयर की Border 2 के सेट की अनदेखी तस्वीरें

1/8





सनी देओल ने दिखाई अनदेखी झलक बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' आने वाली 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का अनाउंसमेंट के बाद से ही जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म के सेट से अनसीन फोटोज शेयर किए हैं. वह इन तस्वीरों में अलग-अलग में अंदाज में नजर आ रहे हैं. वहीं, उनके साथ को-स्टार और फिल्म की टीम के लोग नजर आ रहे हैं. सनी देओल ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से जो तस्वीरें शेयर किए हैं, उन्हें पसंद किया जा रहा है.

2/8





सनी देओल ने शेयर किए फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट के फोटोज सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अनदेखी तस्वीरें शेयर की है. वह फिल्म 'बॉर्डर 2' की टीम के साथ डिस्कस करते नजर आ रहे हैं. सनी देओल कुछ सोचते नजर आ रहे हैं.

3/8





फिल्म 'बॉर्डर 2' की टीम से चर्चा करते दिखे सनी देओल सनी देओल फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट पर क्रू मेंबर्स और टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं. फिल्म के सेट पर सनी देओल आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं.

Advertisement

4/8





सनी देओल और वरुण धवन ने की मस्ती सनी देओल फिल्म में अपने को-स्टार वरुण धवन के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. सनी देओल की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह टीम संग काफी चर्चा करते थे.

5/8





सनी देओल ने लिया मूंगफली का स्वाद सनी देओल आराम फरमाते नजर आ रहे हैं. वह आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए पत्थर पर लेटे हुए दिखाई दिए. उन्होंने फिल्म 'बॉर्डर 2' सेट पर मूंगफली का स्वाद लिया.

6/8





फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट के फोटोज किए जा रहे पसंद सनी देओल ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से जो फोटोज शेयर किए हैं, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक्टर की इन तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है.

Advertisement

7/8





फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिखेगा सनी देओल का धांसू अंदाज फिल्म 'बॉर्डर 2' में एक बार फिर सनी देओल का धांसू अंदाज देखने को मिलने वाला है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में इस बात का आइडिया मिल गया है.

8/8



