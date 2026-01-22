Sunny Deol की दहाड़ से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, Border 2 से पहले इन मूवीज को पड़ोसी देश ने किया था बैन

सनी देओल की मूवीज को पाकिस्तान करता है बैन
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के लिए तैयार है. साल 2026 में रिपब्लिक डे से पहले आने वाले शुक्रवार यानी 23 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में दस्तक देने जा रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और हर कोई इसकी रिलीज का इंतजार कर रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म से पाकिस्तान थर-थर कांपता है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले आपको बताते हैं कि सनी देओल की किन मूवीज को पाकिस्तान में बैन कर दिया था.