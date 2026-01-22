Sunny Deol की दहाड़ से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, Border 2 से पहले इन मूवीज को पड़ोसी देश ने किया था बैन

1/8





सनी देओल की मूवीज को पाकिस्तान करता है बैन सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के लिए तैयार है. साल 2026 में रिपब्लिक डे से पहले आने वाले शुक्रवार यानी 23 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में दस्तक देने जा रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और हर कोई इसकी रिलीज का इंतजार कर रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म से पाकिस्तान थर-थर कांपता है. फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले आपको बताते हैं कि सनी देओल की किन मूवीज को पाकिस्तान में बैन कर दिया था.

2/8





फिल्म 'बॉर्डर 2' सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए लोग उत्साहित हैं. इस फिल्म में दिखाया जाएगा सनी देओल एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर करने वाले हैं.

3/8





फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' की कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. ये फिल्म साल 1971 भारत-पाकिस्तान वॉर बेस्ड थी. इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया था.

Advertisement

4/8





फिल्म 'गदर' सनी देओल की फिल्म 'गदर' साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दिखाया गया था सनी देओल का किरदार पाकिस्तान में जाकर उनकी बैंड बजाता है. वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेने पाकिस्तान जाते हैं और सुरक्षित लेकर लौटते हैं. ये फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी.

5/8





फिल्म 'गदर 2' फिल्म 'गदर 2' की कहानी में दिखाया गया है कि सनी देओल अपने बेटे को लेने के लिए पाकिस्तान जाते हैं. वह पाकिस्तानी आर्मी की गिरफ्त से अपने बेटे को बचाने के लिए लड़ते हैं और पड़ोसी देश की हालत खराब कर देते हैं. इस फिल्म को भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया था. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी.

6/8





फिल्म 'मां तुझे सलाम' साल 2002 में आई सनी देओल ने फिल्म 'मां तुझे सलाम' में मेजर प्रताप सिंह का रोल किया है. वह पाकिस्तानी आतंकवादियों से कश्मीर को बचाने के लिए पड़ोसी देश से लोहा लेते हैं. इस फिल्म को पडोसी देश हजम नहीं कर पाया तो बैन कर दिया.

Advertisement

7/8





फिल्म 'द हीरो' सनी देओल की फिल्म 'द हीरो' साल 2003 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को पाकिस्तान ने बैन कर दिया था. फिल्म में दिखाया गया है कि सनी देओल एक जासूस की भूमिका में है और पाकिस्तान जाकर आईएसआई की साजिश को नाकाम करते हैं. ये फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी.

8/8



