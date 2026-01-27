Border 2 के बाद इन 6 फिल्मों के सीक्वल से तहलका मचाएंगे Sunny Deol, बॉक्स ऑफिस के बनेंगे 'असली किंग'

बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल इन फिल्मों से करेंगे धमाका
Sunny Deol Upcoming Movie Sequels: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जलवा काट दिया है. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आते ही इस फिल्म ने कई सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बॉर्डर 2 साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इस फिल्म में नजर आए हर एक एक्टर की तारीफ हो रही है और 68 साल के सनी देओल ने तो लाखों लोगों को दीवाना बना दिया है. बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है और अब सनी देओल अपनी कई फिल्मों का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे वह बॉक्स ऑफिस के असली किंग बन जाएंगे.