Border 2 के बाद इन 6 फिल्मों के सीक्वल से तहलका मचाएंगे Sunny Deol, बॉक्स ऑफिस के बनेंगे 'असली किंग'

बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल इन फिल्मों से करेंगे धमाका Sunny Deol Upcoming Movie Sequels: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जलवा काट दिया है. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आते ही इस फिल्म ने कई सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बॉर्डर 2 साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इस फिल्म में नजर आए हर एक एक्टर की तारीफ हो रही है और 68 साल के सनी देओल ने तो लाखों लोगों को दीवाना बना दिया है. बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है और अब सनी देओल अपनी कई फिल्मों का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे वह बॉक्स ऑफिस के असली किंग बन जाएंगे.

कब आएगी बॉर्डर 3? सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के तीसरे पार्ट का ऐलान हो गया है. भूषण कुमार ने फिल्म के अगले पार्ट को कंफर्म कर दिया है लेकिन इस फिल्म को आने में थोड़ा समय लगेगा. इस बार भी फिल्म में सनी देओल होंगे और वह नई जंग लड़ेंगे.

रिलीज होगी अपने 2, पढ़ें अपडेट अनील शर्मा के निर्देशन में बनी अपने साल 2007 में रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट की चर्चा चल रही है. साल 2020 में ये फिल्म अनाउंस हो चुकी है लेकिन अब तक फिल्म फ्लोर पर नहीं आई है और अब धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म की कहानी काफी बदल गई होगी.

गदर 3 पर भी होगा काम इस लिस्ट में गदर 3 का नाम भी शामिल है. साल 2001 में गदर रिलीज हुई थी और फिर साल 2023 में इसके दूसरे पार्ट को रिलीज किया गया. फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 3 का ऐलान कर चुका है. ऐसे में ये फिल्म भी जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी.

मां तुझे सलाम का दूसरे पार्ट पर अपडेट मां तुझे सलाम सिनेमाघरों में साल 2002 में रिलीज हुई थी और गदर 2 की सफलता के बाद सनी देओल की इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान भी किया गया था. हालांकि, अब तक फिल्म से जुड़े आगे के अपडेट सामने नहीं आए हैं.

जाट 2 कब होगी रिलीज साल 2025 में सनी देओल की जाट रिलीज हुई थी जो हिट रही. इसके बाद ही जाट 2 का ऐलान किया गया था. पहले पार्ट का निर्देशन जहां गोपीचंद मलिनेनी ने किया था तो वहीं 'जाट 2' को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही सामने आएगी.

सनी देओल की ये फिल्म भी होगी दो पार्ट में रिलीज सनी देओल फिल्म रामायण में हनुमान का रोल निभा रहे हैं और अभिनेता की ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इसी साल रिलीज होगा और दूसरा पार्ट साल 2027 में सिनेमाघरों में आएगा.

