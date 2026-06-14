Sushant Singh Rajput की इन मूवीज को देख बन जाएगा दिन, OTT पर कर सकते हैं स्ट्रीम

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में ओटीटी पर हैं मौजूद

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून यानी आज डेथ एनिवर्सरी है. साल 2020 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने उनकी फैमिली और फैंस को अंदर से तोड़ दिया था. टीवी से लेकर फिल्मों तक खास पहचान बनाने वाले एक्टर की जबरदस्त एक्टिंग के लोग कायल रहते थे. सुशांत सिंह राजपूत की ने भले ही कुछ ही मूवीज में काम किया है लेकिन अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. आइए जानते हैं कि उनकी इन बेस्ट फिल्मों को जरूर देखना चाहिए और ये ओटीटी पर उपलब्ध हैं.