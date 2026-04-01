शादीशुदा Nagarjuna के प्यार में सबकुछ हार गई थीं Tabu, 15 साल बाद टूटा था रिश्ता; अब फिर एक्स-लवर संग मिलाया हाथ!

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शादीशुदा Nagarjuna के प्यार में सबकुछ हार गई थीं Tabu, 15 साल बाद टूटा था रिश्ता Tabu And Nagarjuna Love Affair Story: 90 के दशक में की चर्चित और अधूरी प्रेम कहानियां थीं, जिसमें से एक साउथ के जाने-माने एक्टर नागार्जुन और बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की भी है. नागार्जुन (Nagarjuna) और तब्बू (Tabu) की लव स्टोरी बॉलीवुड और टॉलीवुड की उन चंद प्रेम कहानियों में से एक है, जो 'अनकही' होकर भी सबके सामने साफ रही. दोनों ने कभी ऑफिशियली अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया लेकिन उनके बीच का गहरा रिश्ता, सम्मान, खामोशी और त्याग आज भी एक मिसाल है.

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फिर क्यो चर्चा में आए नागार्जुन और तब्बू? दरअसल, नागार्जुन और तब्बू 28 साल बाद एक बार फिर से एक मूवी के लिए साथ आ रहे हैं. ऐसे में एक तरफ जहां इस खबर ने दोनों सितारों के फैंस के खुशी सातवें आसमान पर पहुंचा दी है, वहीं दूसरी तरफ इनकी प्रेम कहानी (Tabu And Nagarjuna Love Affair Story) एक बार फिर से चर्चा में आ गई है.

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नागार्जुन और तब्बू का कितने साल चला था अफेयर? अक्सर फिल्मी सितारों के अफेयर में शोर और सफाई देने का दौर चलता है, लेकिन नागार्जुन और तब्बू ने कभी अपने रिश्ते पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया. दोनों का रिश्ता 10 से 15 साल तक चला लेकिन कभी उन्होंने अपने रिश्ते की गरिमा नहीं खोई.

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कहां हुई थी तब्बू और नागार्जुन की मुलाकात? रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1996 में आई तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'निन्ने पेल्लाडता' के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी और यहीं उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन 15 साल बाद दोनों के रिश्ते का दर्दनाक अंत हो गया.

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क्यों टूटा था नागार्जुन और तब्बू का रिश्ता? दरअसल, ऐसा कहा जाता है कि, तब्बू संग प्यार में पड़ने से पहले ही नागार्जुन अक्किनेनी शादीशुदा थे उन्होंने एक्ट्रेस अमला अक्किनेनी के साथ शादी रचाई थी और वो अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से नागार्जुन और तब्बू का 15 साल का प्यार भरा रिश्ता टूट गया था.

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नागार्जुन की पत्नी संग कैसा है तब्बू का रिश्ता? हालांकि, इनके रिश्ते में एक बात ऐसी भी थी, जो लोगों को काफी हैरान कर सकती है. अक्सर मैरिटल अफेयर में पत्नियों को विलेन की तरह देखा जाता है, लेकिन नागार्जुन और तब्बू के मामले में ये बिल्कुल उल्टा था. एक्टर की पत्नी अमला को तब्बू और उनके रिश्ते के बारे में हमेशा से सब कुछ पता था और वो तब्बू का सम्मान करती थीं.

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तब्बू के लिए अमला ने कही थी ये बात अमला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'तब्बू उनकी और उनके परिवार की बहुत अच्छी दोस्त हैं.' बता दें कि, नागार्जुन के घर में तब्बू के लिए हमेशा एक जगह रही, जो इस लव ट्रायंगल को दुनिया के बाकी ट्रायंगल से अलग और यूनिक बनाता है.

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नागार्जुन की वजह से तब्बू ने नहीं की शादी? नागार्जुन जहां आज दो बेटे नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी हैं, वहीं तब्बू आज भी कुंवारी हैं और जब भी उनसे शादी के बारे में पूछा जाता है, तो वो अक्सर इस बात को मजाक में टाल देती हैं, लेकिन काफी लोग आज भी तब्बू के शादी न करने के पीछे की वजह नागार्जुन संग उनका प्यार और रिश्ता बताते हैं.

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